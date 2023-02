Hlavní scenárista Dragon Age: Origins by si přál remaster

Herní průmysl žije trendem remaků a remasterů. Jen v poslední době jsme se dočkali výborného Dead Space, Metroid Prime nebo Mass Effect: Legendary Edition. V brzké budoucnosti se namátkou chystá System Shock a Sherlock Holmes, ve vzdálenější budoucnosti by měl vyjít třeba i takový Zaklínač nebo oba díly Maxe Paynea.

Vedle toho existuje ale i celá řada titulů, které by si také zasloužily moderní předělávku, ale oznámení se zatím nedočkaly. Některé třeba jenom proto, že v době vydání museli vývojáři používat jisté designérské zkratky či prostě nebyl čas kýžené prvky dotáhnout do konce. O tom, že by si remaster zasloužil i kultovní Dragon Age: Origins, se na Twitteru rozpovídal hlavní scenárista hry David Gaider a neopomenul vyzdvihnout některé šťavnaté detaily, které by moderní předělávka rozhodně neměla přehlédnout.

If we're on a kick re-mastering games from the aughts, what about Dragon Age Origins? Its graphics were behind the curve even at the time of release... can you imagine it with brand new PS5-era bells and whistles?