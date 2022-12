Hideo Kodžima opět láká na svůj nový projekt. Pravdu se zřejmě dozvíme už dnes večer

8. 12. 2022 13:32 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vývojář a designér Hideo Kodžima už několik měsíců naznačuje a napovídá svůj nový projekt, a to sérií postupně odkrývaných plakátků, na nichž na otázku „Who am I?“ (Kdo jsem?) odpověděl podobiznou herečky Elle Fanning a na dotaz „Where am I?“ (Kde jsem?) ještě kryptičtěji portrétem herečky Šiori Kucuny. Další na řadě je zodpovězení otázky „How come?“ (Jak to?). V duchu předchozích snímků Kodžima dotaz opět doplnil siluetou třetí tajemné tváře a novým otazníkem: „Why?“ (Proč?)

Dle obrysu fanoušci spekulují, že by se mohlo jednat o obrys francouzské herečky Léy Seydoux, která se v Kodžimově Death Stranding objevila v roli Fragile, čímž bychom byli blízko potvrzení druhého dílu.

zdroj: Kojima Productions

Vlastně mu možná nejsme daleko ani tak – trojice siluet v tweetu je doplněná o loga, která připomínají ikonky přepravních společností právě z debutu studia Kojima Productions. U jednoho z nich evokujícího námořní kompas najdeme dokonce popisek Automated Public Assistance Company, což je dostatečně nicneříkající. Na jiném je pro změnu kraken, což zavdává dostatek možností spekulovat o tom, jestli se v pokračování Death Stranding podíváme na širé moře. Vzhledem k údajnému kódovému označení Ocean je tahle náplň hry poměrně pravděpodobná. Dálnice přes Pacifik se sama nepostaví!

Finální rozuzlení záhady přitom zřejmě není vůbec daleko. Kodžima se totiž na svých sociálních sítích momentálně chlubí fotografiemi, které naznačují, že se nachází v Los Angeles, kde se dnes večer shodou okolností pořádá předávání cen The Game Awards 2022. Show moderuje Kodžimův dobrý přítel Geoff Keighley, na jehož akcích japonský vývojář rád prezentuje své nové projekty, a tak bych se hodně divila, kdyby dnešní příležitost vynechal.

(Mimochodem, přenos nevynecháme ani my, tak se s námi nezapomeňte dívat, pokud se vám tedy ve dvě ráno nechce radši spát!)

Kodžima ovšem podle všeho pracuje minimálně na dvou hrách současně. Vedle hojně spekulovaného pokračování Death Stranding má chystat také hororovější titul Overdose, v němž má hlavní roli ztvárnit herečka Margaret Qualley a z nějž letos na internet unikly první snímky.