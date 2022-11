Kodžimovu novou hru rozšíří i herečka Šiori Kucuna

2. 11. 2022 13:45 | Bleskovky | autor: Adam Homola

V Kodžimově nové, zatím nepojmenované a vlastně i oficiálně neoznámené hře bude nějakým způsobem figurovat i herečka Šiori Kucuna. Tu můžete znát třeba z filmů The Outsider, Deadpool 2, Vražda na jachtě a celé řady dalších.

Kodžima účast herečky potvrdil na svém Twitteru, nicméně nepřekvapivě už k jejímu angažmá neřekl žádné další detaily. A tak zatímco u nedávno oznámené účasti Elle Fanning jsme měli tajemnou frázi Who am I, Šiori Kucuna vyfasovala heslo Where am I. Další na řadě by pak mělo být How come, ale to zatím ještě nemá žádnou konkrétní tvář ani obrys.

Co z toho nakonec bude, se dozvíme dost možná už 8. prosince na předávání herních cen The Game Awards.