Zemřel frontman kapely Low Roar. Podle Kodžimy by bez něj Death Stranding nevzniklo

O víkendu v pouhých 40 letech zemřel Ryan Karazija, zpěvák a zakladatel kapely Low Roar, která dominovala soundtracku Death Stranding. Autor hry Hideo Kodžima se s hudebníkem rozloučil na svém Twitteru: „Vím o tom. Nemůžu tomu uvěřit. Nechci tomu uvěřit. Bez Ryana, bez vás a vaší hudby by se Death Stranding nezrodil. Vaše hudba bude v tomto světě a ve mně žít navždy. Děkuji. Odpočívej v pokoji.“

