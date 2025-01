Heroes of Might and Magic III zdaleka neřekly poslední slovo. Chystá se nový hrad

6. 1. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Loňský rok jsem začínal s Heroes of Might and Magic III a nejinak tomu je i letos. Zatímco minulý leden vyšel k neoficiálnímu datadisku Horn of the Abyss update s dlouho očekávaným hradem Továrna, letos jsme dostali upoutávku, která prozrazuje, že tým, který stojí za modifikací nespí a pilně pracuje na hlavním koření ikonické tahovky – dalším hradu.

Z krátké upoutávky (ke zhlédnutí výše) vidíme pouze pár záběrů s prostřihy na 3D model hradu. Šikovný pozorovatel si ale i z mála dokáže odvodit spoustu věcí. Jednak, že kampaň bude zjevně příběhově navazovat na tu z Továrny (a tedy i na celých Heroes III), kdy hrdinové, prchající z Eofolu před invazí ďáblů, narazí na zasněžené končiny plné neznámých jednotek, které patří neznámé frakci.

Tou bude severskými ságami inspirovaný Val, vlastně hrad s podobnou tematikou jsme viděli i v Heroes of Might and Magic V, konkrétně v datadisku Hammers of Fate. Bude zajímavé sledovat, jak si se stylizací autoři poradí, protože tradiční fantasy trpaslíku už máme vedle elfů v Baště.

Každopádně z jednotek letmo zahlédneme jotuny, horské duchy, sněžné elfy, Yetie, koboldí předáky, mamuty a taky dvojici nových hrdinů–náčelníků. Z hradu lze vyčíst, že bude podobně jako třeba Pevnost a Tvrz, bude mít pouze tři úrovně cechu čarodějů, takže půjde spíše o frakci založenou na síle než na kouzlech.

Vůbec bych se ale nedivil, kdyby si tvůrci z týmu Horn of the Abyss nechávali ještě nějaké eso v rukávu. Oba předchozí nové hrady – Zátoka a Továrna – byly něčím unikátní. Pirátská frakce měla jednotku, kterou šlo vylepšit hned dvakrát, navíc hrdinové mohli disponovat ničivým kanónem. Steampunková frakce zase měla hned dvě líhně jednotek 7. úrovně, takže bych podobně neotřelou mechaniku očekával i Valu.

Kdy se nového hradu dočkáme, zatím není jasné, update je ve vývoji. Mezitím ale severskou mytologií inspirovaný hrad Vanir dorazil i do dědice Heroesů a naší loňské druhé nejlepší strategie Songs of Conquest. Ve vývoji je také další díl nesmrtelné tahovky Heroes of Might and Magic: Olden Era, která by se měla vrátit ke 2D kořenům série.