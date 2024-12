DLC do Songs of Conquest dorazí už příští týden, představí nový hrad

12. 12. 2024 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jestli něco chybělo fantastické tahovce Songs of Conquest, která se plnými doušky inspiruje ve studni Heroes of Might and Magic, bylo to více hradů. Původní čtveřice je skvěle rozmanitá a jejich kampaně jakbysmet, ale člověk prostě chce mít větší variabilitu.

To napraví DLC Vanir, které představí nový hrad inspirovaný severskými mýty a pověstmi. Vylepšování těchto jednotek je často přetváří z jejich historické, respektive lidské podoby, do primordiální mýtické. Například dvě sekery svírající berserker se po upgradu promění v medvědího skinshiftera. Nejsilnější jednotkou pak bude chieftan-náčelník, který se s vylepšením změní v mýtického obra jormra.

zdroj: Lavapotion

Vedle nových jednotek na nás čeká devět unikátních hrdinů, pětice map ve skalnatém a sněžném biomu, mapy výzev a taky fungl nové artefakty, které zvýrazňují agresivní herní styl Vanir. Jde o první velký obsahový update, kterých v Lavapotion do budoucna plánují více.

V létě se například dočkáme nové rostlinné frakce v updatu Roots, stejně jako vydání na mobily a na konci roku Švédové přispěchají s dalším, dosud neoznámeným DLC. Songs of Conquest tak budou stabilně bobtnat a přinášet nové způsoby, jak hrát. V nedávném updatu jsme například dostali možnost libovolně míchat frakce, takže si můžete poskládat hrad z libovolných dostupných jednotek.

DLC Vanir vychází na PC 17. prosince a bude stát v přepočtu necelých tři sta korun. Songs of Conquest také včera vyšlo na Xbox Series X/S a PlayStation 5, DLC by na ně mělo být dostupné záhy.