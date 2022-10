Herec Oscar Isaac vydává komiks a těší se, až si zahraje ve filmu Metal Gear Solid

24. 10. 2022 10:19 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Charismatický herec Oscar Isaac, kterého můžete znát například jako Moon Knighta ze stejnojmenného seriálu od Disneyho, Leta Atreida z loňské Duny či jako Poeho Damerona ze Star Wars, budeme časem znát rovněž jako legendárního Solid Snakea v chystané filmové adaptaci kultovní hry Metal Gear Solid od Kodžimy.

Isaac byl do hlavní role obsazen již před téměř dvěma roky, koncem roku 2020, a za takto dlouhou dobu jsme se o filmu stále nic nedozvěděli. Na režisérské sesli nadále sedí Jordan Vogt-Roberts, který má na svědomí zejména biják Kong: Ostrov lebek. Ale v jaké fázi se tvorba snímku nachází?

To bohužel stále nevíme, ale po již zmíněných dvou letech se na jeho konto vyjádřil sám Oscar Isaac následovně: „Chceme, aby se to stalo. Buďte nadšení. Jaký je scénář? Jaký je příběh? O co jde? [...] Ale doufejme, že se to uskuteční, protože je v tom velký potenciál. Je to neuvěřitelná hra. Je moje oblíbená.“

Je to trochu vytržené z kontextu rozhovoru, který herec poskytl webu Comic Book, podle nějž se vlastně nic nového nedozvídáme, ale je aspoň dobré vědět, že filmový Metal Gear Solid je pro Isaaca důležitý a chce, aby jednoho dne vznikl.

Zatímco na jeho roli Solid Snakea si musíme počkat, příznivci tištěných obrázkových příběhů se s jeho tváří mohou setkat právě teď v původně kickstarterovaném komiksu Head Wounds: Sparrow, v němž Isaac ztvárňuje detektiva nesoucího na svých bedrech bolest všech, které nedokázal ochránit, a tak se mstí.