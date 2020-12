Roli Solid Snakea ve filmovém Metal Gearu má hrát Oscar Isaac

7. 12. 2020 11:31 | Novinky | autor: Pavel Makal

Filmové adaptace známých her nemívají na růžích ustláno. Jejich produkce zpravidla trvá dlouhé roky a výsledky jsou povětšinou spíše rozpačité, v horším případě naprosto tragické.

V současné době se hodně hovoří o filmu podle série Uncharted, který by po řadě vystřídaných režisérů i problémech s obsazením snad konečně v dohledné době mohl spatřit světlo světa, do konce roku vyjde i filmový Monster Hunter, který už stihl naštvat čínské publikum zdánlivě neškodným vtípkem v jednom z dialogů.

Obří herní značkou, která míří na stříbrné plátno, je i Kodžimův Metal Gear Solid. Ani tato adaptace nemá úplně snadnou cestu na svět, ostatně sám duchovní otec značky o ní hovořil již v roce 2006. Po dlouhých peripetiích byl projekt nakonec poslán k ledu, aby se znovu vynořil v roce 2012, kdy během oslav 25. výročí značky Metal Gear Kodžima oznámil, že s produkcí filmu souhlasila společnost Arad Productions, která se o ni má podělit s Columbia Pictures.

O dva roky později jsme se dozvěděli, že by snímek mohl točit režisér Jordan Vogt-Roberts, známý například díky filmu Kong: Ostrov Lebek. Kodžima toto spojení posvětil, s Robertsem jej pojí přátelský vztah, který se projevil například režisérovou rolí v loňském Death Stranding.

Vogt-Roberts nakonec snímek skutečně točí, dle jeho slov cílí na rating R, případně PG-13. Později upřesnil, že by si sám přál rating R, aby mohl co nejvěrněji ztvárnit Kodžimovu vizi. V roce 2018 vešlo ve známost, že je scénář, na němž se podílel i sám Kodžima, konečně hotov.

No a nyní se dostáváme k zásadní novince. Víme totiž, kdo bude hrát ústřední roli Solid Snakea, tedy pokud se v budoucnu něco nezmění. Podle zdrojů magazínu Deadline by se o hlavní úlohu měl postarat oskarový herec Oscar Isaac, jehož můžeme znát například díky roli Poe Damerona z poslední trilogie Star Wars, ale také ze snímků Sucker Punch, Ex Machina nebo Operation Finale. V příštím roce se má objevit v adaptaci Duny Franka Herberta v roli vévody Leta Atreida.

Ačkoli Isaac ani filmové studio informaci nepotvrdili, sám herec se v loňském rozhovoru zmínil, že by v Metal Gearu rád hrál. Ovšem s ohledem na to, jak plný kalendář Isaac aktuálně má, není úplně jasné, kdy produkce Metal Gearu začne naplno.

