Henry Cavill potvrdil svou účast v chystaném filmovo-seriálovém universu Warhammeru

16. 12. 2022 12:36 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Aktualizováno 16. 12. 2022 14:04: Sám Henry Cavill na sebe nenechal dlouho čekat a pochlubil se svým fanouškům na Instagramu s novinou o spolupráci mezi Amazonem a Games Workshopem. Ba co víc, Cavill ve svém vyjádření, které si můžete přečíst v celém znění níže, hovoří o vyloženém Warhammer Cinematic Universe, což naznačuje plány kráčet ve stopách Marvelu co do velkoleposti a množství obsahu.

Cavill sice neřekl, že bude ve „WCU“ sám hrát ani že bude v roli výkonného producenta, jak informoval Hollywood Reporter, ale první dává vzhledem k jeho kariéře obrovský smysl a z jeho vyjádření je patrné, že bude přinejmenším konzultantem.

„Už 30 let sním o tom, že uvidím svět Warhammeru v televizi. Nyní, po 22 letech zkušeností v tomto oboru, mám konečně pocit, že mám schopnosti a zkušenosti, abych mohl uvést v život Warhammer Cinematic Universe. Spolupráce s Natalií Viscuso ze společnosti Vertigo byla nevýslovným požehnáním, bez ní bychom možná nenašli dokonalý domov u Amazonu.

A mít domov jako Amazon nám dá svobodu být věrní obrovskému rozsahu Warhammeru. Všem fanouškům Warhammeru slibuji, že budeme respektovat tuto značku, kterou milujeme. Slibuji, že vám přinesu něco známého. A vynasnažím se vám přinést něco fantastického, co ještě nebylo viděno. Našimi prvními kroky je najít našeho filmaře/tvůrce/scénáristu. Sledujte tento prostor, přátelé. Za Císaře!“

Původní zpráva: Notoricky známý geek (a taky herec) Henry Cavill, který jednak ztvárnil seriálového Zaklínače (než byl nahrazen Liamem Hemsworthem), jednak se rád šťourá ve svém počítači a jednak se rekreačně věnuje malování figurek a hraní Warhammeru, usiluje o novou roli ve spojitosti s posledním zmíněným koníčkem.

Podle Hollywood Reporteru má Henry Cavill hrát v seriálu podle stolní hry Warhammer 40,000, který má zároveň i produkovat. Tento seriál má vznikat pod křídly Amazonu, jehož dohoda s majitelem práv Games Workshopem je už oficiálně potvrzená, byť ještě není vyloženě podepsaná smlouva. Na základě této dohody má Amazon mít možnost natočit jak seriály, tak filmy podle značek Games Workshopu, přičemž Warhammer 40,000 má být první na ráně.

Další detaily jsou vzhledem k ranému stádiu spolupráce samozřejmě neexistující, a můžeme si tak pouze vysnít, jakou oblast rozsáhlého univerza Warhammeru 40,000 by seriály a filmy mohly pokrývat. Lákalo by vás něco ve stylu nové výborné kooperace Warhammer 40,000: Darktide? Nebo byste radši něco jako Warhammer 40,000: Space Marine 2? A co se inspirovat ve stolní zábavě – může jako zdroj posloužit Kill Team, Necromunda, Horus Heresy nebo něco úplně jiného?