Hackerská skupina možná odhalila plány Bandai Namco včetně DLC pro Elden Ring

14. 7. 2022 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vydavatelství Bandai Namco má na svém kontě spoustu zajímavých značek. Letos mimo jiné slaví obrovský úspěch s Elden Ringem, který pod jeho křídly vyvinulo studio FromSoftware. Japonskou společnost bohužel postihla nemilá událost – stala se terčem ransomware útoku hackerské skupiny ALPHV, který dost možná zapříčinil únik citlivých informací.

Na internet se dostal screenshot se seznamem titulů, které jsou v plánu na několik příštích kvartálů. Figuruje tam množství her, které ještě nebyly oznámeny, v některých případech je ovšem vývoj buď logicky očekáván, nebo už byl naznačen staršími úniky jako v případě dalšího dílu Armored Core.

Mezi hry, které by podle tohoto seznamu měly v příštích měsících a letech vyjít, patří vyjma zmíněné mecha akce třeba i další pokračování hororové série Little Nightmares, druhý díl soulslike akčního RPG Code Vein či bojovka Tekken 8. Velmi zajímavá je také přítomnost DLC pro Elden Ring, které by dle úniku mělo nést podtitul Barbarians of the Badlands. V plánech je i několik her pod značkou Dragon Ball nebo další titul ze série Digimon.

Tento seznam je třeba brát s velkou rezervou a na internetu se už objevily hlasy, které jeho pravost zpochybňují, případně zcela odmítají. Důvodem jejich nedůvěry je například logo Tekken 8, které údajně pochází z fanouškovského projektu, příští Digimoni nemají mít podtitul Cybersleuth a výše zmíněný název DLC pro Elden Ring zní dle názoru insidera s přezdívkou Lore Hunter doslova legračně.

Na druhou stranu ovšem vydavatelství Bandai Namco oficiálně potvrdilo, že se skutečně stalo obětí kybernetického útoku, který mohl zapříčinit ztrátu osobních údajů uživatelů z Asie vyjma japonského trhu. Otázkou tedy zůstává, zda je zveřejněný seznam jen zlomyslným vtipem hackerů z ALPHV, nebo jestli se skutečně jedná o budoucí plány japonské společnosti. Odpověď dost možná poskytne blížící se Gamescom, kterého se Bandai Namco bude účastnit.