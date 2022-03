Pozor na hackery v Elden Ringu. Můžou vám zkazit průchod hrou

Hackeři a jiní otrapové, kteří se snaží ostatním kazit zážitek, se bohužel objevují i v aktuálním největším herním hitu. Elden Ring od studia FromSoftware může být pro řadu hráčů velmi náročným (až pekelným) zážitkem i bez cizího přičinění, objevený exploit vám ale může hru definitivně znechutit.

Na Redditu i Twitteru se množí popsané případy, kdy se hackeři skrz PVP invaze dostanou do vaší hry, kterou následně shodí využitím zabugované schopnosti a při pokusu o restart se objevíte v nekonečném pádu mimo herní svět. Zdá se, že se problém zatím týká jen PC verze.

Pokud se chcete proti takovému jednání bránit, máte několik možností, než FromSoft problém opraví. Jednak samozřejmě můžete hrát offline, což nežádoucím invazím zamezí úplně, ale zároveň budete odstřiženi od případné výpomoci. Další variantou je záloha uložených pozic.

⚠️Elden Ring PSA for PC players⚠️



There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded.



First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death... pic.twitter.com/8et3bl8T1I