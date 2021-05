GTA V na PlayStation 5 a Xbox Series X|S dorazí v listopadu

18. 5. 2021 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je několik pevných bodů, na které se hráči mohou bezpečně spolehnout. Že každý rok vyjde nová FIFA a nové Call of Duty. Že Skyrim bude žít ještě řadu let na množství platforem, o kterých dnes ještě nemáme ani tušení. A že to samé platí i pro páté Grand Theft Auto.

Možná si vzpomenete, že právě GTA V, hra z roku 2013, která vyšla ještě na předminulé generaci konzolí, byla jedním z prvních titulů, které byly oznámeny na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Nyní se konečně dozvídáme, kdy přesně dojde k samotnému vydání.

Termín je stanoven na 11. listopadu letošního roku, kromě GTA V na současnou generaci dorazí i jeho multiplayerový modul GTA Online. V tuto chvíli není jasné, jaké konkrétní úpravy nová verze přinese, Rockstar ale slibuje bližší informace v průběhu nadcházejících měsíců.

Samozřejmě bychom se mnohem raději dozvěděli něco o šestém GTA, na to si ale zjevně budeme muset ještě nějaký čas počkat.