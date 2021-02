GTA V se nadále prodává jako rohlíky. Má za sebou téměř rekordní rok

Grand Theft Auto V nadále utvrzuje svou druhou pozici z hlediska nejprodávanějších her v historii. První místo stále patří Minecraftu s víc než 200 miliony prodaných kopií a nedá se vyloženě říct, že by mu GTA V šlapalo na paty, ale s každým dalším rokem a dalšími desítkami milionů prodaných kusů šplhá strmě výš a výš.

Do půlky roku 2019 se na všech platformách prodalo 110 milionů kopií GTA V. Toto číslo od té doby poskočilo téměř o čtvrtinu na současných 140 milionů (ještě loni v létě to bylo 130). V roce 2020 se zároveň prodalo víc kusů než v kterémkoliv předchozím roce vyjma roku 2013, kdy hra poprvé vyšla.

A můžeme předpokládat, že i letos čekají GTA V slušné prodeje, když se ve druhé půlce roku 2021 máme dočkat vylepšené verze pro novou generaci konzolí. V tu chvíli půjde o titul, který plnohodnotně dobyl tři po sobě jedoucí generace. Neuvěřitelné.

