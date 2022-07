Grounded od Obsidianu je další hrou, kterou uvidíme jako televizní seriál

19. 7. 2022 11:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Čím dál tím více videoher je adaptovaných na naše stoly formou deskovek, na stříbrná plátna formou filmů a na televizní obrazovky formou seriálů. Grounded od Obsidianu je nejnovější „obětí“ těchto trendů, přičemž v tomto případě si ji zařadíme do třetí škatulky. Chystá se totiž animovaný seriál.

Seriál bude sledovat čtyři kamarády, kteří před blížícím se koncem léta a nástupem na střední školu plánují velké věci, aby si vylepšili svůj sociální status. Nešťastnou náhodou však stoupnou na zmenšovací zařízení a ocitnou se ve vysoké trávě plné obrovitého hmyzu. Stejně jako ve hře se budou muset naučit přežít v nebezpečném prostředí, kde se zároveň dozvědí o korporátní konspiraci ohrožující celé jejich město.

Příběh seriálu má na starosti Brent Friedman, který je podepsaný pod příběhem animáku Star Wars: The Clone Wars, zatímco režisérem je Brien Goodrich, který měl dříve na starosti režii filmečků ve hrách Halo 4 a Halo 5: Guardians.

Spolu s Obsidianem a Xboxem na seriálu dělají produkční společnosti Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media a Bardel Entertainment. Datum premiéry ještě nebylo zveřejněno.

Grounded se zařadí do dlouhé řady adaptací her, kdy z posledních jmenujme například Arcane od Netflixu adaptující League of Legends, Halo od Paramountu či velmi čerstvý, podle všeho velmi špatný Resident Evil opět od Netflixu. Vedle toho se chystá kupříkladu The Last of Us od HBO a z řad filmů bychom se časem měli dočkat třeba Just Cause.