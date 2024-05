Ghost of Tsushima zažil na PC nejlepší start ze všech bývalých exkluzivit Sony

20. 5. 2024 9:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Ghost of Tsushima zaznamenal po vydání na PC nejsilnější start mezi bývalými exkluzivitami z PlayStationu na Steamu podle počtu souběžně hrajících hráčů. S více než 77 000 hráči ve špičce překonal téměř všechny ostatní tituly od Sony na PC, jako jsou God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn nebo Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Z bývalých exkluzivit z PlayStationu je pak vůbec nejúspěšnější.

Od absolutního prvenství mezi hrami od Sony ho technicky vzato dělí pouze nedávno úspěšní Helldivers 2, které sice také vydává Sony, ale v tomhle případě o exkluzivitu PlayStationu nikdy nešlo a hra vyšla současně jak na PS5, tak na PC.

Ghost of Tsushima ale chytá druhý dech, má na Steamu velice kladné recenze a sociální sítě se zase plní nádhernými a stylovými výjevy z historického Japonska. Sony si tak může na pažbu udělat další zářez a přepočítávat spoustu peněz z dalšího úspěšného PC portu.

Další budou mimochodem následovat, neboť Sony hodlá rozšiřovat své portfolio víc, než kdykoliv v minulosti, a tak můžeme jen spekulovat, jaké tituly dorazí na PC příště. Nabízí se třeba God of War Ragnarök, fanoušci zase už léta volají po PC portu Bloodborne.

PlayStation má ostatně čerstvě dva nové šéfy a jedním z jejich cílů je právě velká expanze, tudíž nejenže se dočkáme víc bývalých exkluzivit na PC a možná i na mobilech či v cloudu, ale nejspíš dříve či později dorazí i nějaké ty seriály a filmy. Důraz na expanzi je důležitý, neboť herním firmám sice rostou náklady, ale s příjmy je to už výrazně horší.

Herní průmysl totiž zase tolik neroste a u konzolí je zamrznutí růstu patrné asi nejvíc. Sama Sony teď přiznala, že zhruba polovina jejích hráčů pořád zůstává na PlayStation 4, a to už jsme zhruba v polovině aktivního života PlayStationu 5. Většinu majitelů PS4 se na současnou konzoli asi časem podaří dostat, ale pořád se bavíme o víceméně stejném počtu hráčů. PS5 se prostě a jednoduše neprodá několikanásobně víc než libovolné předchozí generace PlayStationu, a tak musí Sony hledat zdroje navýšení příjmů jinde.

Do téhle strategie tak firmě skvěle zapadají PC porty a člověk nemusí být geniální prognostik, aby tušil, kudy se bude v následujících letech firma ubírat. Ke slovu se dostanou mobily, cloud a vůbec cokoliv, co bude dávat finanční smysl. Plus mínus 100 milionů prodaných konzolí za dekádu už prostě nestačí.