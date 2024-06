Gears of War se vrací s prequelovým dílem E-Day a tedy i Marcusem Fenixem

9. 6. 2024 20:53 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Sedmnáct let. Sedmnáct let uplynulo od okamžiku, kdy jsme si poprvé mohli zahrát na Xboxu 360 první Gears of War a nyní se značka vrací ve svém šestém (pokud nepočítáme spin-offy) dílu. Ten ovšem nepůjde cestou, kterou vytyčily čtvrtý a pátý díl a nechá JD Fenixe a jeho kumpány být a místo toho se vrátí ke staré dobré partě kolem Marcuse Fenixe. Jmenuje se totiž E-Day a to znamená, že se vrátíme ještě před události prvního dílu, a dokonce i dva roky před události dějově nejstarších Gears Tactics.

Pokud si děj Gears of War nepamatujete (a já bych se tomu rozhodně nedivil), vězte, že E-Day, tedy Emergency Day, je moment, kdy se na všech městech planety Sera otevřely krátery z nitra země a začala invaze Locustů. De facto tak začala globální apokalypsa, která navíc přišla teprve šest týdnů po devastující globální válce zvané Pendulum Wars. Ta ale nebyla ničím ve srovnání s válkou s Locusty, kdy lidstvo na Seře prakticky ztratilo naději. Během prvního dne zemřela čtvrtina všech lidí a začal 17 let trvající konflikt, k jehož ukončení přispěl právě Marcus.

Ten je ovšem v Gears of War: E-Day prakticky zelenáč a nakonec mu po střetu s Locustem musí zachránit život jeho věrný kamarád a druh ve zbrani Dom. Což je asi tak všechno, co o téhle hře víme. Nemáme ani rok vydání a můžeme tiše doufat v ten příští, ale rozhodně to není jistota. V co ale mohu já doufat, je návrat k brutální a pochmurné realitě války, místo občas až příliš optimistického a futuristického výhledu z čtvrtého pátého dílu. Zároveň doufám, že už dojde trochu k úpravě celého akčního systému, který už přeci jen patří dvě generace zpátky a morálně již zcela zastaral.

Ale i kdyby vlastně zůstal stejný a já zase pobíhal po Seře a kosil různé Locusty s Lancerem… i když asi ne s typem Mark II, který vznikne až rok po začátku hry… budu spokojený. Vlastně mi tahle prostá, atmosférická a lineární střílečka v dnešní době chybí.