Gearbox dělá na devíti AAA hrách současně, tvrdí Embracer

20. 5. 2022 16:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Švédské holdingové společnosti Embracer Group skončil v březnu 2022 fiskální rok, a tak přišel čas na obvyklou vydatnou finanční zprávu. Vydatnou zejména proto, že firma pod sebou sdružuje už 124 studií s více než 14 tisíci zaměstnanci, mezi něž se loni zařadil také texaský Gearbox Software.

Právě ten dle dokumentu chystá devět AAA her – není ale zcela jasné, jestli všechny vznikají přímo ve studiu, nebo mezi ně Embracer počítá i projekty externích studií pod vydavatelskou větví Gearboxu. Jediná hra, o níž víme a vyvíjí ji přímo Gearbox, jsou nedávno oznámené Tales from the Borderlands 2.

Co se divize Gearbox Publishing týče, do konce letošního roku plánuje vydat minimálně tři tituly: Vesmírnou strategii Homeworld 3 od Blackbird Interactive, akční roguelike Have a Nice Death studia Magic Design a Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom o boji světla a tmy od Under the Stairs. Na příští rok pak chystá vydání Hyper Light Breaker od Heart Machine a Relic Hunters Legend studia Rogue Snail.

Pokud počítáte se mnou, jste momentálně na číslu 6, což znamená, že zbývají minimálně tři další hry – a to jen v případě, že všechny výše uvedené budeme považovat za AAA tituly. Dál se nabízí třeba návrat legendární série Brothers in Arms, kterou ale studio nemá v plánu ukázat, dokud nebude navenek dostatečně reprezentativní.

Skupina Embracer odkoupila studio Gearbox v dubnu 2021 za 1,3 miliardy dolarů (asi 30 miliard korun), cílem akvizice je rozšiřování studia za účelem vývoje většího počtu her i rozšíření vydavatelské činnosti v Severní Americe. Práva na přední značku Gearboxu, Borderlands, ale zůstávají studiu a práva na její vydávání zase 2K Games pod konkurenčním Take-Two.