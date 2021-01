Gabe Newell chválí Cyberpunk, Valve pracuje na několika projektech

21. 1. 2021 9:53 | Novinky | autor: Pavel Makal

Gabe Newell si stále užívá svůj pobyt na Novém Zélandu, kam si v loňském roce vyrazil na desetidenní dovolenou a nakonec se rozhodl kvůli řádící pandemii Covid-19 zůstat, protože ostrovní země příkladně situaci zvládla.

Už v minulosti jsme vás informovali o rodících se plánech na to, že by se na Zéland mohla přestěhovat podstatná část společnosti Valve. V novém rozhovoru pro pořad 1News na toto téma Newell navazuje, byť poukazuje na to, že podobně zásadní krok je zapotřebí dobře naplánovat. Dle svých slov nechce do země přesunout zaměstnance jen proto, aby se následně světová situace podstatně zlepšila a oni začali zvažovat návrat domů.

Neméně důležitým aspektem je pro Valve ale i pořádání turnajů v Counter-Strike: Global Offensive. Loňské International a Rio Major byly odloženy na neurčito, Newell nicméně cítí, že právě na Novém Zélandu by se konat mohly.

Zatímco kdekoli jinde na světě si to neumí představit, právě v zemi svého aktuálního pobytu vypadá možnost pořádání velké akce s osobní účastí stále realističtěji. Podstatným aspektem plánování je ale podoba karantény, které by se návštěvníci museli podrobit.

Pro fanoušky Valve je nicméně pozitivní především zpráva, že má společnost v procesu několik tajných her. Newell obligátně odmítá hovořit o Half-Life 3 nebo záhadném projektu Citadel, zmiňuje ale potěšující úspěch VR akce Half-Life: Alyx a kvituje návrat k tvorbě singleplayerových her. Pozitivní přijetí Alyx vývojáře inspirovalo k pokračování v tomto trendu.

Na závěr Newell vyslal pozitivní zprávu vstříc polskému CD Projektu a zmínil, že si užil Cyberpunk 2077. Uvedl, že i přes situaci, která se kolem hry nyní točí, s ní bylo množství PC hráčů velmi spokojeno a on sám považuje některé její součásti za vysloveně brilantní. Už jen vypustit do světa něco podobně komplexního je dle Newellových slov úžasné a celá hra vykazuje ohromné množství práce.

S ohledem na události v Half-Life: Alyx se ukazuje, že roky toužebně očekávaný Half-Life 3 by se opravdu mohl stát realitou. V minulosti jsme se dozvěděli, že ve Valve vzniklo obrovské množství prototypů toho, jak by třetí díl série mohl vypadat, dosud jsme ale neviděli žádné konkrétní výsledky. Čeká nás překvapivé oznámení, jako tomu bylo v případě VR odnože? Dobrých zpráv není nikdy dost.