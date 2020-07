Gabe Newell má jasno. Vybral by si Xbox.

28. 7. 2020 16:54 | autor: Pavel Makal

Gabe Newell je jednou z nejdůležitějších osobností herní historie. Hovoříme o muži, který reálně stál u zrodu digitální distribuce a který na dlouhé roky vytvořil v podstatě monopolní herní platformu a obchod na PC. Přestože Newell nepatři mezi ty, kteří by se pro média vyjadřovali často, momentálně má dost volného času, protože ho koronavirová krize uvěznila na Novém Zélandu, kam si odjel odpočinout po vydání Half-Life: Alyx.

Newell na Zélandu promuje koncert, který v zemi s přáteli bezplatně pořádá jako poděkování za azyl, a tak se objevuje v celostátní televizi i v dalších médiích. Naposledy navštívil show The Project, kde mu moderátoři položili zákeřnou otázku – jakou konzoli by zvolil v nastávající nové generaci. Možná byste čekali, že Newell aspoň trochu zaváhá, ale to byste se mýlili.

Šéf Valve totiž okamžitě jmenoval Xbox Series X se suchým vysvětlením, že je prostě lepší. Doplnil, že v soupeření obou zařízení nemá žádný zájem, protože Valve se z větší části věnuje PC, ale ze dvou konkurenčních konzolových platforem by zvolil Xbox.

Newellova odpověď může být zčásti odůvodněna i tím, že Valve i Microsoft pojí dobré vztahy. First party hry vycházejí současně na Steamu i Microsoft Store, obě společnosti se zároveň navzájem promují při nejrůznějších eventech.