Frostpunk vás v létě zchladí posledním rozšířením On the Edge

3. 6. 2020 11:30 | autor: Patrik Hajda

Tajemné třetí a zároveň poslední rozšíření hry Frostpunk konečně dostává konkrétnější obrysy. Tomu, co doteď bylo známé pod kódovým označením TVADGYCGJR, už můžeme říkat On the Edge, a i když si ještě musíme počkat na pořádné představení podpořené konkrétnějším videm a obrázky, jsme přeci jen o něco moudřejší.

Rozšíření naváže na konec příběhové kampaně Frostpunku (pozor, spoiler), během kterého zasáhl Nový Londýn brutální blizard. Vám se podařilo přežít, nicméně poslední události rozdělily společnost na skupiny s odlišnými pohledy na svět. Vy budete vůdcem jedné takové skupiny.

V On the Edge prožijete nový scénář s vlastními výzvami odehrávající se na nové, pusté mapě. Tisková zpráva se ještě zmiňuje o unikátních mechanizmech, ale bohužel je nekonkretizuje.

Nicméně na plnohodnotné představení bychom neměli čekat dlouho, protože rozšíření dorazí už letos v létě. Bude se prodávat samostatně za 13 eur a v season passu s předchozími dvěma DLC.

Tvůrci z 11 Bit Studios zároveň rozjeli slevovou akci na Steamu, díky které si můžete pořídit základní hru, její season pass nebo všechno najednou za výrazně nižší ceny. Do slevy se dostaly i další hry studia jako Children of Morta, Moonlighter a This War of Mine.