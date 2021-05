Frostpunk si brzy zahrajete i na svém mobilním telefonu

10. 5. 2021 13:07 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Letí to jako voda, budovatelská survival strategie Frostpunk od tvůrců This War of Mine před dvěma týdny oslavila své třetí narozeniny. Od vydání se dočkala několika dodatků, má na cestě vlastní stolní hru a také rozšíření na další platformy.

Frostpunk vyšel koncem dubna v roce 2018 pouze na počítačích a trvalo mu rok a půl dostat se na PlayStation 4 a Xbox One. Minimálně stejnou dobu musejí fanoušci čekat na mobilní verze, které jsou v tuto chvíli konečně oznámené.

Nejedná se o takové překvapení, když i This War of Mine vyšla na všech možných platformách včetně Switche, kterého se snad jednoho dne dočká i Frostpunk. Mobilní verze se pro odlišení bude jmenovat Frostpunk Mobile, vyjde na zařízeních s Androidem a iOS a její vývoj má na svědomí známý mobilní gigant NetEase Games.

Frostpunk Mobile nebude úplně totožná verze, jelikož chystá vlastní novinky jako mód roguelike dobrodružství, nové zákony a gildy, záchranné stanice pro vzácná zvířata či vývoj postav. Co se data vydání týče, musíme se v tuto chvíli spokojit jen s klasickým „již brzy“.