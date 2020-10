Deskovka Frostpunk od tvůrců Nemesis a This War of Mine vyjde v češtině

7. 10. 2020 11:50 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Jak už je dnes v podstatě pravidlem, úspěšná videohra se dříve či později dočká své stolní podoby. Z nejčerstvějších oznámení to platí například o Darkest Dungeon, a chystá se dokonce i něco podle The Last of Us. Nás teď ale zajímá deskovka Frostpunk podle stejnojmenné budovatelské survival strategie, která je od včerejška v předprodeji na Kickstarteru. Tam se jí za noc podařilo vybrat přes 16 milionů korun.

Frostpunk: The Board Game hodlá ve všech možných ohledech ctít svou předlohu. Proto se uprostřed plánu nachází 20 centimetrů vysoká miniatura generátoru, která není jenom na efekt, ale má i svou funkci. Budete ji totiž doslova krmit kostičkami uhlí.

Některé z nich se v těle miniatury zastaví, jiné spodem vypadnou, což značí opotřebování generátoru. Sice to vypadá hezky, ale okamžitě se objevují obavy o přehlednosti herního plánu, když v jeho centru máte takovou obrovskou obludu…

Každopádně s každým dalším přiloženým uhlím si můžete dovolit budovat nové stavby dál a dál od generátoru. Nechybí vývoj těchto staveb, spravování vašich dělníků, kteří v budovách operují, a nebyl by to Frostpunk bez obtížných voleb. Deskovka po vás chce, abyste přežili 12 kol, přičemž v každém budete čelit událostem taženým náhodně z objemného paklu karet.

zdroj: Glass Cannon Unplugged

Vaše rozhodnutí budou mít okamžitý i pozdější efekt na obyvatele, u kterých musíte hlídat jejich morálku a nevystavovat je přílišné zimě, aby neonemocněli. Nemohou chybět ani nebezpečné expedice za hranice vašeho města, budete se přizpůsobovat nepřízni počasí, řešit hladovění a tak dále.

Slovy deskovkářů půjde převážně o takzvanou eurovku, tedy hru dávající do popředí strategii a správu surovin. Nicméně silné téma vyprávěné s pomocí scénářů a fakt, že jde o survival kooperačku, dělají z Frostpunku zajímavý hybrid. Za příběhem stojí Jakub Wisniewski, který má na kontě fenomenální deskovku This War of Mine, zatímco design hry je v rukách Adama Kwapinskiho, autora neskutečně atmosférické Nemesis. Tomu říkám duo!

Hru můžete klidně hrát sami, ale počítá se s podporou až čtyř hráčů, z nichž každý bude zastávat jinou roli – správce společnosti, zdravotnictví, generátoru a zdrojů. Rozdělení rolí má ulehčit vstup do hry a zároveň vnést dilemata do rozhodování těžkých otázek, jelikož každý hráč bude na daný problém nahlížet ze svého pohledu a potenciálně toužit po jiném řešení než spoluhráči.

zdroj: Glass Cannon Unplugged

Pokud se o hře chcete dozvědět víc, projděte si její podrobnou kampaň na Kickstarteru, pročtěte si její pravidla nebo si ji rovnou vyzkoušejte v Tabletop Simulatoru. Jestli vás zaujme, máte dvě možnosti jejího pořízení.

Zaprvé je zde základní verze za 75 eur obsahující vše potřebné, zadruhé deluxe verze za 125 eur přidávající navíc přes 100 plastových figurek. V základu totiž máte pouze plastový generátor, zbylé figurky jsou dřevěné. Všechny plastové miniatury jsou navíc předstínované (pro efekt).

Pokud hru během kampaně podpoříte, dostanete zdarma rozšíření Frostlander, které se během kampaně plní dalším a dalším obsahem. Ten má za cíl rozšířit možnosti hry například o nové události a nejtěžší obtížnost. Rozšíření bude po kampani prodávané samostatně. Poštovné by mělo vycházet na 10 eur a tvůrci teprve ukáží add-ony, tedy další přikoupitelná rozšíření.

Kickstarterová verze Frostpunk: The Board Game je naplánovaná na září roku 2021. Našince jistě potěší, že už teď se počítá s českou verzí od Albi, kterou si vyberete po skončení kampaně v pledge manageru. V obchodech se česká verze objeví až na začátku roku 2022, takže Kickstarter je způsobem, jak se ke hře dostat měsíce dopředu.