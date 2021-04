Frostpunk prodal tři miliony kusů, oslavuje to výraznými slevami

22. 4. 2021 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tři roky stará postapokalyptická survivalová strategie Frostpunk se prodávala jako rohlíky, a tak v 11 bit studios usoudili, že si to zaslouží oslavit. A hráčům nabídnout slevy, aby z toho taky něco měli. Pokud jste tedy ještě neměli tu čest s nucením dětí do práce v uhelných dolech a sekáním omrzlých končetin před tím, než chudáka pošlete zpátky do rachoty, protože na topení v kotli beztak nepotřebuje obě ruce, máte možnost to napravit za pár šupů.

Frostpunk na Steamu momentálně pořídíte s 66% slevou za 10 eur. U toho ale tvůrci neskončili a rovnou zlevnili i celé své portfolio. K dispozici je balíček všech dvanácti her, které studio vyrobilo, s atraktivní 87% slevou za 22 eur. Pokud byste zatoužili rovnou po ultimátní edici obsahující všechny hry a také všechna jejich rozšíření, připravte si 38 euro.

Zlevněné tituly ale samozřejmě lze nakupovat i samostatně. Stojí za to vypíchnout Moonlighter, originální roguelite dungeon říznutý obchodním manažerem, atmosférickou policejní adventuru Beat Cop a roguelike řežbu Children of Morta.

První dvě hry jsem shodou okolností recenzoval, mohu je tedy s klidným svědomím doporučit, obzvlášť, když momentálně stojí míň než průměrný nákup na večeři. A ta třetí v naší recenzi dostala devítku, takže za to určitě stojí taky.

Akce potrvá do 26. dubna, máte tedy ještě pár dní času na případnou rozmyšlenou.