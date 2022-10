FromSoftware ukončuje fungování serverů původních Dark Souls

Pokud patříte mezi náruživé hráče multiplayeru série Dark Souls, určitě vás neminuly problémy se servery a jejich bezpečností, které zapříčinily dlouhodobou odstávku služeb napříč celou trilogií. K té provozovatelé přistoupili už v lednu, až minulý měsíc došlo k opětovnému spuštění online funkcí Dark Souls III.

Dnes přišla dobrá zpráva: Dark Souls II: Scholar of the First Sin už lze online hrát také, zatímco servery zajišťující fungování původní verze druhého dílu série ještě potřebují dodatečnou péči. Radost nicméně nebudou mít ti, kteří se až dosud věnovali multiplayerovým kláním ve vůbec prvních Dark Souls. Řeč je přitom o skutečně původní Dark Souls: Prepare to Die Edition, nehovoříme o modernějším remasteru.

We have determined that we will not be able to support online services for the PC version of Dark Souls: Prepare to Die Edition that was released in 2012, due to an aging system.

We apologize for the long wait and ask for your understanding in this matter.