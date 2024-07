Free-to-play střílečku The First Descendant vyzkoušelo za týden 10 milionů lidí

Nová free-to-play sci-fi střílečka The First Descendant od jihokorejského vydavatelství Nexon slaví úspěch. Vývojáři se na sociálních sítích už před víkendem pochlubili, že se do jejich looter shooteru během jediného týdne vydalo přes 10 milionů hráčů.

„10 milionů potomků! Děkujeme vám všem za vaši obrovskou podporu a lásku. Znamená to pro nás všechno. Uděláme maximum, abychom vám přinesli skvělé zážitky. Nemůžeme se dočkat, co dalšího tahle společná cesta přinese,“ vyznávají se tvůrci hry na X.

10 Million Descendants!



We've reached 10 million Descendants in just 7 days!

Thank you all for your tremendous support and love. It means everything to us.

We will do our best to bring you great experiences. Can't wait to continue this journey together! pic.twitter.com/SsvcelMTsh