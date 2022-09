Football Manager 2023 vyjde v listopadu. Tentokrát i na PlayStationu a s Ligou mistrů

9. 9. 2022 11:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Football Manager je stálicí všech stálic. Vychází každý rok a každý rok se mu taky podaří vylepšit zážitek z předstírání, že jste elitním fotbalovým koučem. Nebo taky ne tak elitním, protože kdyby se vám nechtělo trénovat rovnou Real Madrid, můžete to udělat stejně jako já v minulém ročníku a začít kariéru pěkně v Ústí nad Labem…

Loňská verze ovšem nedopadla kdovíjak, tak doufejme, že letos to bude ještě o něco lepší a, promiňte to slovo, vylepšenější. Naděje tu rozhodně je. Football Manager 2023 se právě teď dočkal prvního traileru a představuje docela zajímavé novinky.

zdroj: Sports Interactive

Předně je tu skutečnost, že trenérem se budou nově moct stát i hráči na PlayStationu 5 (PlayStation 4 ostrouhá). S konzolovými verzemi mají vývojáři zkušenosti už z Xboxu, tak snad se i s DualSensem v ruce dočkáte přístupného, pohodového zážitku ze hry, u které je myš rozhodně preferovanou periferií. Ne nadarmo tahle série občas bývá hanlivě označována jako glorifikovaná excelová tabulka…

zdroj: Vlastní

Pokud se chystáte hrát normálně na PC a příliš vás nezajímají ostatní platformy, kde hra vyjde (kromě PS5 jsou to i Xboxy, mobily a Switch), nejvíc vás pravděpodobně zaujme zpráva, že Football Manager 2023 ukořistil licenci na Ligu mistrů, Evropskou ligu a Evropskou konferenční ligu. To je docela překvapivé - co do oficiálních licencí to v minulosti bývalo bídné. Hráči toužící po o trošku realističtějším zážitku tak většinou museli po různých fórech shánět komunitní výtvory.

O náplni hry toho zatím víc nevíme, tvůrci si rozbor nových prvků jako obvykle schovají až na říjen, ale zato něco víme o náplni fyzické edice. Konkrétně tedy to, že v ní bude chybět disk, místo kterého obdržíte jenom kód, který směníte za digitální verzi hry v některém z podporovaných obchodů (Steam, Epic, Microsoft Store). Tvůrci si od toho slibují větší ochranu životního prostředí – jejich hra by měla mít skoro o polovinu menší uhlíkovou stopu než minulý díl.

Nový ročník si už teď můžete předobjednat se slevou 20 % a zajištěným dvoutýdenním předběžným přístupem. Za běžných okolností bych vás varoval, ať si počkáte na první reakce a recenze, než tvůrcům pošlete peníze, ale zrovna u komunity Football Manageru určitě existuje dost takových, kteří si nový díl pořídí, i kdyby to měl být jenom reskin a update statistik. Což doufejme nebude.

Alternativní cestou, jak se ke hře dostat, je předplatné Game Pass of Microsoftu, a to jak jeho varianta na PC, tak i ta pro Xbox. Hned v den vydání, 8. listopadu, tam bude Football Manager 2023 dostupný v celé své kráse a Erling Haaland začne opět lámat všechny světové rekordy.