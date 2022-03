Football Manager reaguje na ruskou agresi vůči Ukrajině

25. 3. 2022 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Válka na Ukrajině se zas a znovu projevuje i v herním světě, nejčerstvěji ve Football Manageru 22. Vývojáři populární série ze studia Sports Interactive se v obsáhlém příspěvku na oficiálním webu podělili o způsob, jak v rámci hry reagují na kontroverzní či negativní události v reálném světě. Po brexitu a covidu se musí popasovat i s ruskou agresí.

Protože válka ovlivnila i skutečný fotbal, musí se tyto změny projevit i v realistické manažerské simulaci. Změny a rozhodnutí z reálného prostředí už hra reflektuje, s výjimkou ukrajinské ligy, která ve hře stále funguje, i když ve skutečnosti byl kvůli ruské invazi její chod pozastaven.

Pokud nahrajete starší uloženou pozici, patrně nenarazíte na mnoho změn, s výjimkou toho, že ruské a běloruské týmy mohou hrát jen přátelské zápasy mezi sebou a své kontinentální soutěže odehrávají na neutrální půdě, stejně jako jejich národní týmy. V případě založení zbrusu nové hry už ale uvidíte zásadní odlišnosti.

Sestavy ze zmíněných zemí nyní nebudou moci soutěžit v evropských soutěžích, národní týmy se nebudou moci účastnit mezinárodních pohárů, kvalifikací ani přáteláků. Ukrajinští hráči budou naproti tomu označeni jako členové EU po dobu tří sezón, což má reflektovat reálnou situaci uprchlíků, kteří mohou po tři roky pracovat v Evropské unii bez nutnosti vyřizovat si pracovní víza.

Hra bude také odrážet sankce uvalené na vlastníky klubů a upraví množství dalších detailů, aby se co nejvíc přiblížila realitě. Vývojáři v příspěvku uvádějí, že si uvědomují, že celá řada hráčů z jejich rozhodnutí nebude nadšena, ale dle jejich názoru je třeba promítnout skutečnost do hry, tak jako se to dělo v jiných případech.