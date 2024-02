Final Fantasy VII Rebirth nejspíš dnes večer dostane demo

V noci na zítřek zřejmě na PlayStation 5 dorazí demoverze Final Fantasy VII Rebirth. Přímo v rozhraní konzole se dnes krátce objevil patrně předčasně uvolněný trailer, který na hratelnou ukázku chystaného JRPG láká. Upozornil na něj leaker Wario64 s dodatkem, že demo pravděpodobně vyjde během streamu State of Play, která má začít v půl jedné v noci našeho času.

PSN confirms that a Final Fantasy VII Rebirth demo is coming tomorrow (says it's "out now" but I think the trailer was meant for tomorrow)



"...allowing you to step into the shoes of either Cloud or Sephiroth during the Nibelheim episode" pic.twitter.com/T9YbqGqQIN