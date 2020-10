Field of Glory II Medieval přinese realistické středověké bitvy. I za Čechy

16. 10. 2020 17:45 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Field of Glory II rozhodně není žádný Total War. Pokud hledáte spektákl, místní tahové bitvy vás asi neoslní, protože mohutné voje jsou reprezentovány pár hrubě animovanými panďuláky. Síla téhle antické strategie tkví jinde – v tom, že její bitvy jsou nesmírně realistické, s nekompromisním zaměřením na historickou věrnost.

No a to samé, jen ve středověkém provedení, nabídne Field of Glory II Medieval. V čistokrevné wargame, která vás zavede do let 1040 až 1270 našeho letopočtu, najdete spoustu rytířských bitev a zažijete pravou hardcore simulaci tehdejšího vojevůdce.

S Alešem jsme si antickou verzi zahráli v LongPlayi, takže se můžete sami přesvědčit o tom, jak nádherně nepředvídatelná a chaotická střetnutí ve Field of Glory vznikají. Panika se šíří řadami, falešné i skutečné útěky mohou během sekundy zvrátit průběh bitvy, neopatrně odkryté křídlo dokáže přinést zkázu i mnohem silnější armádě. Je to nádhera.

zdroj: Archiv

Z prvního traileru je navíc patrná ještě jedna libůstka: Ve Field of Glory II Medieval se octneme i v kůži českého knížete Vratislava, který své voje dovedl k vítězství nad arogantními Němci. Kromě historických bitev, které se kdysi skutečně odehrály, si samozřejmě můžete zkusit i svoje vlastní vysněné střety – třeba zjistit, co by se stalo, kdyby se na jednom bojišti setkaly formace skotských horalů a mongolská horda.

No a pak jsou tu ještě kampaně. Buď náhodně vygenerované, nebo čtyři historické věnující se následujícím subjektům: Anjouovská říše, severní křížové výpravy, Alexandr Něvský a mongolské invaze. Jako v případě antické verze navíc určitě můžeme počítat s řadou budoucích rozšíření, která přidají nové národy i scénáře.

Hra vyjde na PC v prvním čtvrtletí příštího roku. Ještě předtím tvůrci plánují uzavřenou betu, kam se můžete už teď sami přihlásit.