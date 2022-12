Far Cry 6 se dočká bizarního rozšíření Lost Between Worlds s krystalickými nepřáteli

30. 11. 2022 17:29 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vždycky mě fascinovalo, jak se série Far Cry v područí Ubisoftu dokáže v základních hrách držet relativně při zemi, jen aby se každý díl dočkal nějakého potrhlého rozšíření. Nejikoničtějším příkladem je samozřejmě subverzivní Far Cry 3: Blood Dragon, i Far Cry 4 se ale zvládlo odvázat s invazí yettiho a Far Cry 5 pro změnu zamířilo na Mars.

Své porce bizárku se příští týden dočká i Far Cry 6, a to s rozšířením Lost Between Worlds.

zdroj: Foto: Ubisoft

Revolucionář/ka Dani Rojas se v něm vydává na pouť mezi dimenzemi společně s bytostí neznámého vesmírného původu. Mimozemská entita, která pozbývá vlastního těla, se jmenuje Fai a z nějakého důvodu se domnívá, že Dani může za pád její vesmírné lodi. A tak jsou společně uvěznění v podivné verzi domovského ostrova Yara, dokud vrak neopraví a Fai se nebude moct vrátit zpátky na svou planetu.

Pětice součástek se schovává celkem v patnácti trhlinách, které se nacházejí na roztodivných místech – v pevnosti v oblacích nebo třeba v zaplaveném městě plném smrtících pastí. Najdete v nich samozřejmě taky speciální zbraně a novou výbavu, ale také drsné zkoušky bojových schopností s hordami podivně krystalických humanoidních nepřátel.

zdroj: Foto: Ubisoft zdroj: Foto: Ubisoft

Výzvy budou do jisté míry náhodně generované, Ubisoft slibuje větvící se cestičky, plošinovkové pasáže plné skákání a spoustu akce.

Rozšíření Far Cry 6: Lost Between Worlds vychází 6. prosince na všech dostupných platformách s jedinou výjimkou – na končící streamovací službě Google Stadia nevyjde a celá hra odtamtud s koncem provozu zmizí 18. ledna 2023. Do té doby si můžete přenést své uložené pozice na některou z ostatních platforem, přičemž Ubisoft momentálně pracuje na řešení, které hry pořízené pro Stadii umožní převést do launcheru Ubisoft Connect.

Na PC a konzolích se základní Far Cry 6 dočkává nového updatu, které do hry přidává režim New Game+, opravuje nejrůznější neduhy a mění uživatelské rozhraní, abyste snáz mohli sledovat svůj dosažený postup. Kromě toho máte před zakoupením hry k dispozici zkušební verzi s oblastí Isla Santuario a prvními sedmi misemi, z níž si v případě koupě můžete uloženou pozici přenést do plné verze hry.