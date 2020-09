Fanoušci vytváří remake Warcraft II v enginu Warcraft III: Reforged

29. 9. 2020 11:44 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po hrůze zvané Warcraft III: Reforged nemůžeme čekat nebo snad ani chtít, aby se Blizzard pokusil navrátit lesk svým dalším starým hrám. Nicméně vydání tohoto nezdařeného remaku může nést minimálně jeden zdravý plod. Fanoušci v jeho enginu vytvářejí remake hry Warcraft II: Tides of Darkness z roku 1995 a zatím nad jejich prací nelze než smeknout.

Remake nese název Chronicles of the Second War a slibuje docela zásadní změny. Jednak samozřejmě v grafice, kde tvůrci museli předělat úplně každý model jednotek, budov i prostředí, přidali efekty počasí, cákance krve a tlející mrtvoly, ale také ve zvuku, kde se rozhodli pro nový dabing.

Ale k těm nejzásadnější změnám dojde v příběhové kampani. Původní hra obsahuje spoustu nesrovnalostí s příběhy Warcraftu III a World of Warcraft, které se tvůrci rozhodli sjednotit, a to i s přihlédnutím k vydaným knihám. Kampaň tedy bude předělaná, aby v současném kánonu dávala větší smysl.

Dále můžete počítat s vedlejšími misemi, námořními bitvami, větvenými technologickými stromy budov a dalšími novými i starými prvky. A nejlepší na tom je, že si Chronicles of the Second War můžete vyzkoušet už teď. Tvůrci nabízejí první čtyři mise kampaně, tak si je vyzkoušejte a zjistěte, kdo to umí líp – jestli fanoušci, nebo Blizzard.