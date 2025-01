Fanoušci Hollow Knight: Silksong mají novou divokou teorii. Stojí na dortu a Imagine Dragons

17. 1. 2025 17:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tonoucí se stébla chytá a nikdo po nových informacích nelapá tak dychtivě, jako to umí fanoušci okouzlující metroidvanie Hollow Knight. Ti s nadějemi už šest let vyhlížejí pokračování, oficiální oznámení ze strany studia Team Cherry jsou ale kusá a v posledních letech velmi vzácná. A tak si trpěliví čekatelé hledají nejrůznější způsoby, jak se při čekání na Silksong zabavit. Ten nejnovější? Domnělá pátrací hra, která zahrnuje Switch 2 a kousek dortu.

Před dvěma dny si jeden z tvůrců obou her William Pellen změnil jméno, přezdívku a profilový obrázek na sociální síti X. Říká si teď @everydruidwaswr alias little bomey a reprezentuje ho fotka dortu. A právě tenhle dezert má prý reprezentovat také Switch 2.

Uf, už teď je tahle teorie trochu za roh, ale nechte nadšené pátrače ještě chvíli péct. Pellen totiž zároveň s touto změnou včera ráno tweetnul: „Něco velkého se chystá. Nechte své oči zítra zavřené.“ Z čehož fanoušci vydedukovali, že narážel na oznámení nové konzole od Nintenda - tady je nutné vzít v potaz časový posun, Pellen totiž žije v Austrálii, kde tweetoval odpoledne, přičemž odhalení Switche 2 u protinožců připadlo přesně na půlnoc.

something big is coming. keep your eyes closed tomorrow — little bomey (@everydruidwaswr) January 16, 2025

Ale pozor, to možná není všechno! Pellenův nový profilový obrázek totiž pochází z galerie k receptu na čokoládový dort Brooklyn Blackout, který vyšel 2. dubna 2024. Tedy přesně rok před datem, na něž Nintendo plánuje velký Direct věnovaný Switchi 2 a jeho hrám.

Podle dalších teoretiků navíc Pellenův příspěvek neodkazuje na odhalení nové konzole, nýbrž na jiný tweet - konkrétně od kapely Imagine Dragons. Neuvěříte, kdy se na síti objevil! Ano, taktéž 2. dubna 2024.

Náhoda? Fanoušci Silksongu si to samozřejmě nemyslí a doufají, že se během dubnového Directu objeví i nový Hollow Knight. Ideálně i s datem vydání. Na seznamech nejočekávanějších her se objevuje už pěkných pár let, tak jim všichni držme palce.