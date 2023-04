Fallout: New Vegas 2 by skutečně mohl vzniknout. Objevila se další malá jiskra naděje

8. 4. 2023 9:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Fallout: New Vegas 2 je pravděpodobně jedním z nejvysněnějších projektů mezi fanoušky RPG. Když totiž v roce 2010 přišel Obsidian s prvním dílem, úspěšně se mu povedlo spláchnout pachuť v ústech po rozporuplně přijatém Falloutu 3. Od té doby snad všichni doufají, že se do tohoto světa šikulové ze slunné Kalifornie někdy vrátí, avšak stále je to marné.

Feargus Urquhart, ředitel studia Obsidian, v lednu prozradil, že tým na hře z tohoto univerza nepracuje a ani nad ní nepřemýšlí. Netrvalo ale ani měsíc a do diskuze dorazil známý novinář Jeff Grubb, který ve svém podcastu tvrdil, že Microsoft měl odstartovat jednání s Obsidianem o možném druhém díle. Ačkoli mají být tato jednání teprve na začátku, rozhodně to zažehlo malou jiskřičku naděje. Ke které se nyní přidává další.

Fanoušci si skrze stránku SteamDB všimli, že Fallout 4 dostal malou aktualizaci, ve které se objevily archivy jménem „beta2“ a „newvegas2“. Následující den byly smazány, avšak záznam o této změně je už navždy uchován na zmíněné stránce. A jak to v dobách internetu bývá, lid začal živě diskutovat, co by to mohlo znamenat.

Už dřív jsme se dozvěděli, že se letos Fallout 4 dočká své „next-gen“ aktualizace. Proto někteří tvrdí, že „beta2“ je předzvěstí tohoto updatu, zatímco „newvegas2“ je archiv, který je spojený s platformou Creation Club.

Zároveň samotná Bethesda ve své historii několikrát spolupracovala s moddery, což by naznačovalo, že oba repozitáře jsou spojené s modifikacemi. Přeci jen na světě už je mnoho moddů do Falloutu 4, které přetváří či přidávají obsah New Vegas. Anebo se možná jedná pouze o chybu.

Tato vysvětlení dávají asi největší smysl, ale stále se tu ukrývá malá naděje, že se jedná o způsob, kterým vývojáři lehce pošťuchují své fanoušky. A že všechno tohle je cesta, jak tajně naznačit, že se na vývoji druhého dílu, případně remasteru, začalo pracovat.

Jistě, spekulace jsou to divoké a až čas odkryje, jak to celé bude. Ale pravdou je, že zrovna této dvojce bychom se rozhodně nebránili.