Exkluzivity z PlayStationu Returnal a Sackboy: A Big Adventure se nejspíš také objeví na PC

6. 6. 2022 11:39 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Buď si někdo hezky vyhrál v grafickém programu, anebo se roguelike střílečka Returnal společně se skákačkou Sackboy: A Big Adventure chystají na PC. Na Redditu se totiž v příspěvku uživatelky EmpressOfSony objevily poměrně věrohodné screenshoty z nabídky grafických nastavení a mapování klávesnice, jejichž existence by počítačový port mohla poměrně neklamně naznačovat.

Není to navíc poprvé, co se o této dvojici v souvislosti s PC spekuluje. Obě se loni objevily v uniklém seznamu her pro Nvidia GeForce Now, a ačkoliv firma v té době tvrdila, že ho nemáme brát vážně, protože je značně neaktuální a nepřesný, spousta nepravděpodobných titulů se ukázala být zatraceně reálnými.

Sony zatím ani Returnal, ani Sackboye pro PC oficiálně neoznámila, na druhou stranu se první jmenovaná minulý týden objevila v databázi Steamu pod kódovým označením Oregon. Sackboy podobný skrytý záznam v obchodě Valve také má, podnikavci ho zvládli objevit už loni.

Vydání dalších exkluzivit z PlayStationu na PC by navíc sedělo k současné strategii Sony – během června se na počítačích poprvé objeví Uncharted, nedávný State of Play pak odhalil blížící se počítačový příchod Spider-Mana a jeho spin-offu s Milesem Moralesem. Zařadí se tak k rostoucí řadě bývalých exkluzivit po bok Horizon Zero Dawn, Days Gone nebo God of War.

Firma slibuje do roku 2025 vydávat polovinu svých her na PC a mobilech, svůj obrat mimo platformu PlayStationu chce do té doby ztrojnásobit.