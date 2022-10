EA zavře servery pro řadu starších her

18. 10. 2022 10:56 | Novinky | autor: Pavel Makal

Čas běží a co bylo nové a neokoukané, to záhy patří do starého železa. Ani videohry nejsou tohoto zdrcujícího koloběhu ušetřeny, ostatně v nedávném Fight Clubu věnovaném nejrůznějším výročím jsme sami propadali depresi z toho, že je ten či onen titul už vážně tak starý.

Starý je třeba i původní Mirror's Edge nebo Command & Conquer: Red Alert 3 a právě těmto hrám (a mnoha jiným) nyní vydavatelství EA ukončí podporu online funkcí. To má dva hlavní aspekty. V první řadě už si nezahrajete jejich online multiplayer, pokud tedy fanoušci nevymyslí nějaký vlastní způsob, jako se tomu stalo v případě zmíněného třetího Red Alertu. Smutni zůstanou i lovci trofejí a achievementů, které jsou nějak spjaty s online hraním.

Dobrou zprávou naopak je, že se jedná o skutečně staré hry, mezi které patří třeba pozapomenutá série kooperativních stříleček Army of Two, akční Mercenaries 2: World in Flames, top-down střílečka Gatling Gears nebo rubačka Shank 2. Jediným novějším titulem jsou závody Onrush z roku 2018, které nicméně také mnoho parády nenadělaly.

Vypínání serverů bude probíhat na etapy, první hry skončí už pozítří, poslední fáze má proběhnout 19. ledna příštího roku. Pokud chcete zjistit konkrétní detaily, můžete zamířit na oficiální web EA, který navíc shromažďuje historické informace o termínech vypnutí konkrétních titulů.