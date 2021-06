Ubisoft vypnul servery Might & Magic X. Hráči přišli o koupená DLC

21. 6. 2021 12:47 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Ubisoft se zase podařilo naštvat část své fanouškovské základny. Hráči RPG z roku 2014 a zároveň doposud posledního dílu série Might & Magic X: Legacy si stěžují, že po vypnutí serverů sloužících k ověřování originality her nejenže nemůžou hrát zakoupená DLC, ale dokonce ani pokračovat v hraní po dokončení prvního aktu, pokud mají dodatečný obsah nainstalovaný. Rozšíření The Falcon a The Unicorn se přitom stále prodávají.

Nespokojení hráči své problémy hlásí jak na fórech na Steamu, tak třeba i na Redditu, přičemž vlastníci deluxe edice přišli i o své bonusové relikvie a další speciální předměty. Podle některých uživatelů je ukončení podpory Might & Magic X k 1. červnu pádným důvodem k žádosti o vrácení peněz. Není ale jasné, jestli jim Valve v tomto případě vyhoví.

Někteří vynalézavější jedinci už našli řešení, které serverovou ochranu obchází pomocí skriptu, což je sice na hraně licenčního ujednání, na druhou stranu se dá chápat, že k jednou zaplacenému obsahu chtějí mít uživatelé stále přístup. Zároveň jde o polovičaté řešení, které obsah do hry naroubuje trochu násilím a nedostanete ho v rámci příběhu, jak tvůrci původně zamýšleli.

Ubisoft se k záležitosti zatím oficiálně nevyjádřil.