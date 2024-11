Druhý trailer na film Minecraft se věnuje původu Steva

20. 11. 2024 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

První upoutávka na film z kostičkovaného světa Minecraftu nevzbudila zrovna nadšené reakce, a tak ji Warner Bros. spolu s Legendary Pictures zkoušejí vyvolat alespoň napodruhé, což se jim dle ohlasů na YouTube a sociálních sítích zřejmě daří. Nový trailer na filmovou adaptaci nejprodávanější hry všech dob vám prozradí něco o původu hlavního hrdiny Steva, vedle toho se v něm ukazují třeba teleportující se enderové perly, rozkošná krychlová včelka či mlácení do stromů.

Trailer začíná sekvencí, kde dospělý Steve (Jack Black) vzpomíná, jak se jako dítko milující doly dostal do Nadsvěta, kde je možné všechno, co si jen dokážete představit – pokud to tedy jde postavit z kostiček. Jeho poklidný život naplněný zejména kutáním ale naruší čtveřice nových návštěvníků: Garett „Popelář“ Garrison (Jason Momoa), který se prý stal hráčem už v roce 1989, Natalie (Emma Myers), Dawn (Danielle Brooks) a Henry (Sebastian Eugene Hansen).

Společní musí ochránit Nadsvět před zlými vepři a najít cestu zpátky domů. Snímek zcela evidentně cílí především na dětské publikum, ale rozhodně si v něm patřičné narážky najdou i odrostlejší hráči Minecraftu. Ať už jde o netradiční způsob vaření kuřete, ale i ikonický krumpáč či materiály a nepřátelé věrní předloze. Od kostlivců přes redstone po typický ponk. V traileru zároveň zaznívá skladba hudebníka C418, který složil soundtrack k herní předloze.

Filmový Minecraft do českých kin zamíří 3. dubna 2025. Upoutávku si tentokrát můžete vychutnat i s českým dabingem, což se může hodit i jako mentální příprava v případě, že se film chystáte zhlédnout se svými ratolestmi. A pokud vás hraná adaptace celkově příliš nezaujala, můžete vyhlížet alespoň chystaný animovaný seriál od Netflixu.