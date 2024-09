Jak voní Creeper? Otestovali jsme kosmetickou řadu Lush X Minecraft

23. 9. 2024 17:00 | Popkult | autor: Redakce Games.cz

Po loňské spolupráci s Nintendem a limitované edici s Mariem se britská kosmetická značka Lush opět přihlásila o herní slovo. Pokud vás už unavuje neustálý boj o přežití, můžete svůj koupelnový inventář doplnit o přípravky inspirované Minecraftem. Kolekce tentokrát cílí zejména na fanoušky koupání, a to spoustou šumivých bomb, pochopitelně hlavně ikonického krychlového tvaru, ale i pro sprchové nadšence se v ní něco málo najde.

Voňavého balíčku, který nám v srpnu v redakci přistál, se stejně jako před rokem ujala Šárka s Alešem v tandemu s ratolestmi našeho drahého šéfredaktora a jsou připravení se s vámi podělit o své dojmy z nejnovějších vanových rituálů s herní tematikou.

zdroj: foto: Lush

Šárka: Ještě, než se pustíme do pěnění a pění ód, musím lehce zpochybnit načasování téhle kolekce. Dorazila k nám totiž uprostřed léta v těch největších vedrech, kdy jsem sice byla schopná se sprchovat třikrát denně ledovou vodou, ale že by se mi v třicítkách chtělo nakládat do bublinkové koupele, to úplně říct nemůžu.

Ale to už je holt úděl samozvaných kosmetických recenzentů a vám ostatním samozřejmě nic nebrání si minecraftové koupání schovat na podzim, až bude počasí horkým vanám přát přece jen o něco víc.

Anebo si zážitek z koupelových bomb můžete zatím vychutnat alespoň virtuálně, protože tahle spolupráce se propsala i do samotného Minecraftu. Mojang si pro hru přichystal speciální add-on, kde si ze sesbíraných ingrediencí můžete vytvořit čtveřici bomb inspirovaných reálnými produkty od Lushe. Kromě pestrobarevných vizuálních efektů zvládnou uklidnit rozzuřená monstra, případně vám umožní dýchat pod vodou nebo odporovat gravitaci. Svou lásku k hygieně můžete dát najevo také superroztomilým skinem s ručníkovým turbanem a pískací kachničkou, takže je dojem virtuálních lázní zkrátka dokonalý.

Teď už ale k těm reálným koupelím!

Jsem velká fanynka citrusů, a tak jsem svou první koupel zasvětila lávovému bločku s vůní citronu, jasmínu a bergamotu. Vodu rychle obarvil na zářivou oranžovou, co mě ale překvapilo (poněvadž moc nečtu popisky), změnil i její konzistenci. V reálné lávě bych se koupat asi nechtěla, ale želé vonící po citrusech se mi zalíbilo natolik, že jsem si tuhle bombu z vlastní vůle a kapsy koupila ještě dvakrát.

Intergalaktický bloček má vůni fanouškům Lushe, k nimž se přes deset let řadím, poměrně povědomou – osobně ji vlastním ve formě sprchového gelu, kterému přezdívám „nakopávák“. Voní totiž po mátě, grepu a cedru, což je svěží kombinace, která mě po ránu vedle hrnku kafe spolehlivě probudí. Koupelová varianta kreslí při rozpouštění na hladině hezké duhové obrazce, finální barva vody se ustálila na převažující modré. Stejně jako sprchová varianta, i bloček obsahuje třpytky, které si vyžádají trochu důkladnější vyplachování vany.

Trávový bloček mě vizuálně moc nenadchl, hnědo-zelená kombinace mi ve vaně vytvořila vodu evokující spíš následky nedávných povodní. Na druhou stranu ale na rozdíl od nich moc příjemně voněla po neroli a santalovém dřevu, což je u jinak poměrně sladkého žánru produktů docela vítaná zemitější změna. Bomba navíc obsahuje rassalskou hlínu, která se běžně používá při lázeňských procedurách, čistí pokožku a zároveň jde tahle ingredience hezky ruku v ruce s tematikou celého bločku.

Diamantový bloček se řadí právě k těm vzpomínaným typicky sladkým uklidňujícím koupelím, kde bergamot doplňuje černý rybíz (tady už jsem si popisek přečetla, mně tahle bomba prostě voněla neurčitě sladce, ale poměrně intenzivně). Voda dlouho vypadala podezřele šedivě, takže jsem se obávala další evokace záplav, nakonec se ale zabarvila do příjemné tmavě modré.

Podobně jako v případě Maria a bločku s otazníkem a překvapením, i v kolekci Minecraftu najdete hned dvě obří koupelové bomby ukrývající mýdlo. Já z dvojice vyfasovala dračí vajíčko, které má jednak jednu z mých dalších oblíbených vůní z Lushe (růže a citron), jednak obří černý třpytivý útvar sliboval hodně zábavný vanový zážitek (a spoustu uklízení). Zklamaná jsem ani po jedné stránce rozhodně nebyla, tmavě fialová voda plná třpytek byla jednoduše hypnotizující, mýdlo ve tvaru dráčka uvnitř je pak milý bonus, který vám zůstane k dalšímu užití. Jen si na tuhle koupel napusťte opravdu hodně vody a mějte po ruce dobrý čisticí prostředek.

Sprchová bomba s kostlivcem vlastně voní stejně růžovo-citronově jako dračí vajíčko, takže pro mě největší novinkou byla forma produktu – funguje v podstatě jako bomby do koupele. Oproti nim se ale rozpouští poměrně pomalu, takže připomíná spíš mýdlo, a na rozdíl od nich vám navíc vystačí na víc použití, i když stojí stejně. Alespoň nějaká náplast na to, když nevlastníte vanu!

Aleš: U mne bylo testovací prostředí velmi specifické. Měl jsem k dispozici dva testovací subjekty kromě sebe sama (čti – moje děti), přičemž jeden z nich Minecraftem žije a nedávno jsem mu musel instalovat Java verzi, aby měl k dispozici rollback a možnost pořádně využít příkazový řádek. Zároveň jsem musel vycestovat (čti – odjet na chatu), abych vyzkoušel dva přípravky určené do vany, protože můj byt disponuje nádherným, prostorným sprchovým koutem, leč vanou již ne. Vzal jsem si tedy o trochu víc sprchových bomb, což je pro mě novinka, a jal jsem se v průběhu týdnů testovat jak na své kůži, tak na obou pokusných zvířátkách (opět – dětech).

Začněme tím nejobyčejnějším – Totem of Undying je klasické mýdlo v netradičním tvaru zmíněného totemu. Velmi sladké, cítíte karamel, těžší citrus, vydrží dlouho. Klidně bych si uměl představit sprchový gel s touto kombinací, ale i jako mýdlo funguje dobře a dává pocit, že už jste doma a bude klid. Mylně, samozřejmě. Celé testování máme teprve před sebou!

První musel být v rámci vanové expedice Diamond Pickaxe, tedy klasický diamantový krumpáč, který v tomto případě představuje pěnu do vany, kdy krumpáč ponoříte do vody, zamícháte a máte za chvíli pěnu. Velmi příjemné! Kombinace pačuli a skořice zabodovala jak u mě, tak u dětí, protože ty si užily efekt a já vůni. Potěší i to, že vám krumpáč vydrží na několik použití, což je vlastnost většiny testovaných výrobků. Jediné zklamání přinesl fakt, že děti nemohly zkoušet s krumpáčem rubat do… všeho.

Co vám nevydrží na několik použití, je bomba do vany, v tomto případě Axolotl Egg, tedy vejce, ze kterého se vylíhne axolotl. Tedy, mýdlo ve tvaru axolotla, a to v jedné pěti barev. Jde o efektní a bombastickou záležitost, kdy hodíte bombu do vany, ta syčí, točí se, okamžitě vše zbarví do odstínů růžové a fialové, no prostě super. Oceňuji, že i přes křehký materiál se Lushi podařilo udělat povrch z krychliček a ostřejších rohů, takže funguje i jako originální dárek pro nějakého milovníka Minecraftu. Na mne osobně byla vůně příliš sladká a ne zrovna typ, který bych si sám zvolil, ale to je holt vysoce individuální záležitost. A navíc, dračí vejce chtěla Šárka. Děti byly efekty samozřejmě pobavené a dcera miluje růžovou ve všech podobách, takže tady zase úspěch.

Enderman, první sprchová bomba. Pokud jste, podobně jako já, slyšeli o bombě do vany, ale neslyšeli o sprchové bombě, vězte, že jde o menší kostku, kterou dáte pod proud vody ze sprchy, ta začne pěnit a vy se následně vzniklou pěnou můžete umývat. Nebo kompletně pokrýt a hrát si na Endermana a Creepera jako moje děti. U Endermana je zajímavé, že černá tvoří jen povrch, ve chvíli, kdy bombu poprvé použijete, objeví se modro-fialová kostka a pěna. Když pominu pobíhání celomodrých dětí v kruhu po sprcháči, musím říct, že je Enderman opravdu příjemný přípravek. Vůně je nevtíravá, hebká, prostě zbytek kostky zabavím pro své potřeby. Jedna kostka vydrží na tři až čtyři umytí.

Ze stejného ranku je Creeper, také sprchová bomba, ovšem v tomto případě zelená, se silně citrusovou vůní. Děti pobíhají po celé koupelně a vydávají zvuky jako creeper, přičemž jsou velmi zelené, já si vůni užívám, protože jestli bych si Endermana dával na večerní sprchu, tak Creeper je prostě ideál na ranní probrání. Trvanlivost je totožná, ale oba testovací subjekty toužily po opakovaném hraní na Creepera, takže mi nezbyl.

No, a nakonec je tu pro mne největší překvapení: Sprchové želé (ty znám moc dobře) s názvem Milk Bucket. Jak název napovídá, je bílé a… když jsem k němu přičichnul, musel jsem kontrolovat, jestli se někde něco nepokazilo. Má vůni jako kýbl mléka, ovšem kdyby se zkazilo. Lehce nakyslá vůně rozhodně nebylo to, co jsem od hladivého želé s mlékem čekal. Nicméně, co by člověk pro testování neudělal, hrdinně jsem se želé umyl… a byl jsem velice překvapen. Pod vodou a po kontaktu s pokožkou nakyslost okamžitě mizí a zůstává vážně příjemná, lehká vůně, která hodně kontrastuje s ostatními z této limitované edice. Milk Bucket je vážně super, protože nemá tendenci mne zavalit nějakým aroma a zároveň pořád cítíte jeho příjemnou přítomnost na pokožce (nebudu se tvářit, že vím, jak má vonět karagenan, který je zde obsažený, ale výsledek prostě funguje).

Lush se podle mě zase trefil do stylu, který chtěl vytvořit. Oproti Mariovi je podle mě celá sada vůní extravagantnější, nicméně najdete tu i kousky, které jsou naopak na to, hodit se do pohody a klidu (Totem, Enderman, Milk Bucket). Teď jdu odchytit ty zelené děti.

Limitovaná kolekce Lush X Minecraft je exkluzivně k dostání na webových stránkách, na Woltu a v kamenných prodejnách Lush.