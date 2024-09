Momoa jako Dora i chlupatý creeper. První trailer na filmový Minecraft sklízí posměch

5. 9. 2024 10:02 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nejprodávanější hra na světě se na jaře dočká své filmové adaptace. Warner Bros. včera zveřejnili první trailer na nadcházející film na motivy Minecraftu, kde se do kostičkovaného světa vydá hvězdné obsazení v čele s Jackem Blackem a Jasonem Momoou po boku Kate McKinnon, Danielle Brooks, Emmy Myers, Jennifer Coolidge, Sebastiana Eugena Hansena či Jemainea Clementa. Ukázka předvádí mírně zneklidňující počítačový kostičkovaný svět s texturami v nebývale vysokém rozlišení, který kombinuje s živými herci.

Záměr natočit film podle Minecraftu se poprvé objevil už před více než deseti lety, kromě změn na tvůrčích postech a ve scénáři natáčení zdržela také pandemie. Při oznámení herní předloha ještě neměla žádný příběhový režim, takže se v té době hojně spekulovalo, jak si režisér Jared Hess poradí s adaptací hry, která vlastně nemá žádný reálný příběh. Za jaký konec to vzal, se ostatně můžete přesvědčit sami výše.

Anebo si přečíst oficiální popisek distributora: „Vítejte ve světě zvaném Minecraft, kde je vaše schopnost tvořit a vyrábět klíčem k přežití! Nesourodá banda čtyř přátel, mezi které patří Garret Garrison přezdívaný Popelář (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) a Dawn (Brooks), se potýká s všednodenními problémy, když tu je to zčistajasna protáhne záhadným portálem do Nadsvěta: bizarní, krychloidní a zázračné říše, která žije z ryzí představivosti. Aby se parta dostala domů, bude muset pochopit pravidla nového světa (a uchránit ho před rušivými elementy, mezi které patří Vepříci a Zombíci) a podniknout magickou pouť ve společnosti nečekaného experta na craftování, Steva (Black). Hravé dobrodružství přinutí všech pět přátel projevit kuráž a předvést jedinečné tvůrčí schopnosti… což je i to, co by jim mělo pomoci uspět i ve skutečném světě.“

zdroj: Warner Bros.

Jack Black se ve filmové adaptaci hry neobjevuje vůbec poprvé - loni propůjčil svůj hlas Bowserovi v Super Mario Bros. ve filmu, letos se zase objevil v roli Claptrapa v mizerných Borderlands.

Reakce diváků na první upoutávku nepatří mezi ty nejpozitivnější. „Všichni se okamžitě omluvte Minecraft Story Mode,“ píše jeden z komentujících, který pod trailerem na Youtube obdržel nejvíc palců nahoru. „Proč Jason Momoa vypadá jako cosplayer Dory průzkumnice?“ ptá se další. „Jako dítě jsem si vždycky představoval, jak by asi vypadal film z Minecraftu. Takhle nevypadal,“ stýská si jiný populární komentář.

zdroj: Warner Bros.

Mnozí volají po tom, aby Warner Bros. Minecraftu dopřálo podobnou péči jako to před několika lety udělal Paramount s filmovým Sonicem. Ten se po prvotních reakcích rozhodl odložit premiéru a modrého ježka předělal, aby víc odpovídal vzhledu herní postavičky. Těžko ale říct, co by si s Minecraftem měli zpátky ve studiu počít, rozpaky budící stylizace je totiž v traileru dosti všudypřítomná.

Ať už produkční společnost internetové nářky vyslyší, anebo ne, je stejně prakticky jisté, že filmový Minecraft bude kasovní trhák. Herní předlohy se prodalo přes 300 milionů kusů, dodnes je obrovsky populární nejen mezi dětmi, které si návštěvu kina u rodičů vždycky nějak vyprosí. Uvidíme, jestli se neslavný první dojem povede ještě napravit, anebo nás po kvalitativním úsvitu herních filmů se Sonicem a Mariem zase čeká brzký soumrak.

Minecraft film, jak zní oficiální český název, zamíří do kin 3. dubna 2025.

Kromě této filmové adaptace se na motivy Minecraftu chystá ještě animovaný seriál od Netflixu.