Drtivá většina her z PS4 bude díky zpětné kompatibilitě hned hratelná i na PlayStationu 5

9. 10. 2020 21:19 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Konečně je jasně specifikováno, jak to bude vypadat se zpětnou kompatibilitou her na PlayStatioun 5, a pokud bych to měl shrnout jedním slovem: „dobře“. Zpětná kompatibilita se bude týkat všech titulů z PlayStationu 4 s výjimkou deseti nešťastníků, u nichž si ale dovolím pochybovat, že by po nich mnoho hráčů zaplakalo.

Seznam oněch nevyvolených zní takto:

DWVR

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man 2: Ride on the Edge

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Co se týče samotných her přecházejících z PS4 na PS5, všechny by měly být hratelné od prvního dne a platit budou pravidla, jaká byste čekali. Pokud máte hru na Blu-rayi a koupíte si PS5 bez diskové jednotky, logicky si ji na nové generaci nezahrajete (protože disk jaksi nebude kam strčit). Jinak se vám ale přenesou všechny digitální licence z vašeho účtu, a pokud budete mít PS5 s diskovou mechanikou, prostě do ní vložíte Blu-ray s PS4 hrou a jedete. Platí to i pro vaši sbírku her, které jste získali v rámci předplatného PlayStation Plus.

Hry rychlejší, výjimečně nestabilnější

Samotný chod her na PlayStationu 5 by měl většině titulů prospět. Sony uvádí rychlejší nahrávací časy, lepší framerate, některé hry s odemčeným frameratem a rozlišením mohou vypadat lépe a běžet rychleji. Tohle už bude záležet titul od titulu. Sony zároveň varuje, že „I když je her pro konzoli PS4 hratelných na konzolích PS5 mnoho, některá funkcionalita, která byla dostupná na konzoli PS4, nebude na konzolích PS5 k dispozici. Některé hry pro konzoli PS4 mohou při hraní na konzolích PS5 navíc vykazovat chyby nebo nečekané chování.“

PS VR bude, ale s původním hardwarem

Zpětná kompatibilita se týká i her na PlayStation VR. Ovšem pozor. Na to, abyste si zahráli VR hry PlayStationu 5, budete potřebovat kromě samotného PS VR i DualShock 4 a kameru z PS4 s adaptérem, ta z PS5 nebude kompatibilní. Plus PlayStation Move ovladače, což z nich dělá hardware, který bude sloužit už třetí generaci konzolí. Naznačuje to, že pokud Sony chystá nové PS VR, bude technologicky zcela odlišné od toho současného – a že je asi ještě hodně daleko.

A co naše uložené pozice?

Jak to bude s uloženými pozicemi, to už závisí na vývojářích jednotlivých titulů. Systém fungovat bude, savy půjde přenášet pomocí WiFi, LAN, USB, externího HDD nebo přes cloudové úložiště PS Plus. Dá se čekat, že first party hry studia Sony toto budou garantovat (platí to už s jistotou pro Spider-Man: Miles Morales a Sackboy: A Big Adventure, stejně jako Ghost of Tsushima), ale u ostatních her to záleží na vývojářích. Dá se čekat, že studia budou mít zájem na transferu uložených pozic, ale zjevně si Sony nedovolí říct, že to udělají všechna. Ostatně, ne všechna musí být ještě aktivní, bavíme se o knihovně 4 tisíc titulů.