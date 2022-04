Dočkáme se někdy Sherlocka na Xboxu? Válka omezuje vývoj ve studiu Frogwares

Ukrajinské studio Frogwares se od začátku otevřeně baví o probíhající válce ve své domovině, fanoušky neustále informuje o aktuální situaci v zemi i v kancelářích, a i přes velice nepříznivé podmínky nepřestává fungovat.

Studiu se během války podařilo vydat plánovaný port adventury Sherlock Holmes: The Devil's Daughter na Switchi a již tento čtvrtek 28. dubna se majitelé PlayStationu 4 konečně dočkají i nejnovějšího a skvělého Sherlocka Holmese: Chapter One. Majitelé Xboxu One mají ale smůlu.

Frogwares již v druhé polovině loňského roku zjistilo, že není v jeho silách vydat detektivku s mladičkým géniem na všech zamýšlených platformách najednou, a tak se rozhodlo cílit nejprve na počítače, PlayStation 5 a Xbox Series X|S, přičemž verze pro starou generaci chtěli dodat později.

We have some important information for all of you waiting for the PS4 and Xbox One versions of Sherlock Holmes Chapter One.



PS4 version is coming next week. Xbox One is postponed indefinitely.



Read our statement for all the information on what happened and what to do next.



