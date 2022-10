Dočkáme se návratu série Legacy of Kain? Odpověď zjišťují sami vývojáři

3. 10. 2022 15:34 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ještě nedávno bylo slovní spojení Legacy of Kain pozapomenutým termínem, ale díky jedné události se vrátilo do našich životů. Řeč je o akvizici studia Crystal Dynamics, které Square Enix prodal Embraceru spolu se značkami Tomb Raider či právě Legacy of Kain. Fanoušci proto ožili a mohli začít doufat, že Embracer tuto dávnou sérii oživí. A tak se možná opravdu stane.

Zatím nikdo nic neoznámil, ale fakt, že studio Crystal Dynamics dělá veřejný průzkum právě na téma návratu série Legacy of Kain, mluví sám za sebe. V dotazníku, který můžete sami vyplnit, se tvůrci ptají například na to, jestli byste radši úplně novou hru, reboot série, či remake/remaster některého z existujících dílů.

Vývojáři se dále zajímají, zda chcete od případné nové hry, aby byla jen pro jednoho hráče, nebo byla zaměřená kooperativně či kompetitivně. Můžete vybrat preferované žánry i takové, které byste od hry rozhodně nechtěli. Najde se i detail, jako zda byste ve hře chtěli shrnutí dosavadního příběhu, ale tvůrci se ptají obecně i na to, jak vás baví hry s upíry a zda vás oznámení jakékoliv nové hry s upíry zvedne ze židle.

Oznámení nové hry Legacy of Kain to tedy není a není jisté, že ji dostaneme, ale dá se předpokládat, že na základě dotazníku se klidně může začít budovat něco nového. V takovém případě nás pravděpodobně čeká mnoho a mnoho let čekání na další díl/reboot/remake/remaster podle toho, co chce většina.

Sérii Legacy of Kain tvoří akční hry s prvky platformingu, jmenovitě tituly Blood Omen: Legacy of Kain (1996), Legacy of Kain: Soul Reaver (1999), Soul Reaver 2 (2001), Blood Omen 2 (2002) a Legacy of Kain: Defiance (2003).

Série o sobě dala naposledy vědět v roce 2016, kdy došlo ke zrušení akční free-to-play hry Nosgoth pojmenované podle světa tvořícího celou sérii Legacy of Kain. Přestože o Nosgoth nebyl ze strany hráčů zájem, studio Psyonix to nepoložilo, jelikož stejní tvůrci stojí i za obrovským hitem Rocket League.

Chtěli byste, aby se série Legacy of Kain vrátila? A v jaké podobě?