Do World of Warcraft Classic přichází třetí datadisk Cataclysm

10. 4. 2024 12:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když jsem kdysi začínal s World of Warcraft, bylo to v éře datadisku Wrath of the Lich King. Ke hře jsem se tehdy uchýlil po neblahých zkušenostech z grindu v Lineage 2 a prožil v ní spoustu krásných momentů při objevování světa, který jsem v náznacích znal ze starých strategických Warcraftů.

S příchodem Cataclysmu mi ale byl ten starý známý svět odebrán, a tak jsem postupně, samozřejmě i z řady jiných důvodů, s hraním přestal. Pokud je ale pro vás naopak Cataclysm příjemnou vzpomínkou, můžete si ji už brzy zopakovat.

V pořadí třetí datadisk pro World of Warcraft z roku 2010 totiž rozšíří nabídku WoW Classic pro nostalgické hráče. Po sesazení Arthase z Ledového trůnu přichází nová hrozba v podobě obřího ničitele světů, draka Deathwinga. Své síly s ním budete moct změřit od 20. května. Už na konci dubna přijde do hry pre-patch, který zpřístupní řadu novinek z obsahu Cataclysmu, mimo jiné hratelné rasy goblinů na straně Hordy a worgenů pro řady Aliance.

Těšit se můžete na sedm nových zón (Mount Hyjal, Vash’jir, Twilight Highlands, Uldum, Deepholm, Kezan a Gilneas), nové dungeony (Blackrock Caverns, Throne of the Tides, Vortex Pinnacle, The Stonecore, The Lost City of Tol’vir, The Halls of Origination, Grim Batol, Deadmines a Shadowfang Keep), tři nové raidy (Throne of the Four Winds, Blackwing Descent a Bastion of Twilight) a mimo jiné i létání v Eastern Kingdoms a Kalimdoru.