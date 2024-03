Konečně známe aktuální čísla World of Warcraft. Král MMORPG má přes 7 milionů předplatitelů

30. 3. 2024 9:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Blizzard přestal zveřejňovat čísla předplatitelů World of Warcraft už před mnoha lety, ale stejně jako v případě léta nereportovaných prodejů Xboxu se k nim stejně nakonec vždycky nějak dostaneme. Tedy alespoň zhruba. Pro pořádek se sluší dodat, že Blizzard nic konkrétního neřekl, ale na GDC ukázal graf. Sice bez čísel, nicméně z něj a z předchozích zpráv pro investory lze nakonec vyluštit, že dlouhodobě populární MMORPG má pořád obrovskou základu uživatelů – aktuálně čítá něco málo přes 7 milionů předplatitelů.

A jak přesně víme, že je WoWko na 7 milionech? Podle odhadů fanouška BellularGaming, založených na nedávných informacích z přednášky Blizzardu na GDC a na finančních výkazech z minulosti, znamená tento nárůst odklon od poklesu, který MMO zaznamenalo během éry datadisku Shadowlands.

Rozšíření tehdy čelilo kritice za své herní mechanismy a příběhové volby. John Hight, generální manažer značky Warcraft, tyto problémy ve své přednášce na GDC přiznal a nastínil opatření přijatá k opětovnému získání důvěry hráčů a zlepšení herního zážitku. Snahy zahrnovaly odklon od nepopulárních systémů „vypůjčené moci“ a závazek k větší transparentnosti i efektivnějšímu zapojení komunity.

Úspěch datadisku Dragonflight, který se vyznačuje silným udržením předplatitelů a častými aktualizacemi obsahu, ostře kontrastuje se špatným obdobím Shadowlands, kdy WoW ztratilo přes 3 miliony předplatitelů. Proaktivní strategie Blizzardu, včetně celoročního plánu obsahu a zavedení klasické sezóny WoW Season of Discovery, byla klíčová pro zvrácení klesajícího trendu.

V současné době se Blizzard připravuje na vydání The War Within v roce 2024, dalšího velkého rozšíření, které má odstartovat příběh o třech datadiscích nazvaný The Worldsoul Saga. Kromě toho Blizzard naznačil také mód Plunderstorm, časově omezený battle royale režim, který dále ukazuje snahu o diverzifikaci obsahu a udržení hráčů.

Čísla jsou tak sice pořád neoficiální, nicméně když se podíváte na přiložený detailní video rozbor od BellularGaming, pochopíte, že si pán svá data z prstu tak úplně necucá a že to celé zní velice věrohodně. 7 milionů předplatitelů je zhruba polovina toho, čím se mohlo WoWko chlubit v dobách své největší slávy, každopádně i tak jde pořád o obří a chvályhodné numero dokazující, jak silný World of Warcraft pořád může být.