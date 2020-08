Do Marvel's Avengers dorazí i Spider-Man. Ale jen na PlayStation

4. 8. 2020 11:29 | autor: Pavel Makal

Vydání Marvel‘s Avengers se povážlivě blíží a již velmi brzy si hru budeme moci vyzkoušet v beta testu, jehož termíny můžete nalézt v tomto článku. Týmovou kooperativní akci od Crystal Dynamics spojuje partnerství se Sony a její konzolí PlayStation, což se projeví nejen na dřívější dostupnosti zmíněné bety, ale i na budoucím exkluzivním obsahu. Již nyní jsme se dozvěděli, že exkluzivní bude i přátelský Spider-Man ze sousedství.

Stejně jako v případě dva roky starého Marvel‘s Spider-Man se tedy i tentokrát Spíďa podívá jen na na PlayStation 4 (a následně PlayStation 5). Mohli byste si myslet, že je to proto, že právě Sony momentálně drží práva na herní zpracování tohoto komiksového hrdiny, situace je ale mnohem komplikovanější.

Faktem je, že Sony má aktuálně výhradní práva na filmové adaptace. Tato skutečnost hrála v nedávné minulosti roli například při uvedení Spider-Mana do Marvel Cinematic Universe. Co se týče herních práv, ta dlouho spadala do gesce vydavatelství Activision. Možná si vzpomenete na množství her s výrazně kolísavou kvalitou, které pod křídly tohoto publishera vyšly mezi lety 2000 a 2014. Střídala se na nich studia, jako je Beenox, Treyarch nebo třeba Vicarious Visions. Poslední hrou, která v období držení licence vyšla, byl The Amazing Spider-Man 2 z roku 2014.

O dva roky později došlo na E3 k prvnímu odhalení nového Spider-Mana, na němž už měli pracovat vývojáři z Insomniac Games. Šéf divize Marvel Games Jay Ong tehdy uvedl, že budoucnost značky Spider-Man leží u Sony a Insomniac. Přestože ani jeden z těchto subjektů práva nevlastní, je zřejmé, že partnerství mezi Sony a Marvelem je zejména po úspěchu hry z roku 2018 na velmi vysoké úrovni, a dost možná právě proto bude populární hrdina využit jako další lákadlo na Marvel‘s Avengers pro PlayStation 4.

zdroj: Archiv

Marvel má stále hlavní slovo, co se samotné postavy týče, a samozřejmě udržuje partnerství i s jinými vydavateli a držiteli platforem. Právě proto jsme Spider-Mana mohli vidět i ve hrách mimo PlayStation, jako jsou třeba Lego Marvel Super Heroes nebo loňská exkluzivita pro Switch Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

Do Avengers Spider-Man dorazí až později po vydání, ale zato v rámci bezplatného updatu. Plánovaný termín je na počátku příštího roku. Samotná hra vychází na všechny platformy už letos 4. září.