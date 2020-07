Beta Marvel's Avengers se blíží. Co v ní bude a kdy si zahrajete?

30. 7. 2020 13:30 | autor: Pavel Makal

Studio Crystal Dynamics jde se svými Marvel‘s Avengers tak trochu s křížkem po funuse. Samozřejmě že superhrdinská značka pořád táhne, ale nikdo mi nevymluví, že kdyby byl launch propojen se šílenstvím kolem filmového Endgame, mělo by uvedení titulu mnohem větší smysl. S ohledem na to, že hra nestihla ani svůj původní termín vydání, jsou ale podobné úvahy „co by, kdyby“ zcela zbytečné.

Podstatná jsou tvrdá fakta a vlastní dojmy z hraní, a ty budete moci načerpat již velice brzy. Už v srpnu totiž startuje několikafázový beta test, který by dle slibů vývojářů měl ukázat relativně slušnou porci hry, z níž už si lze vytvořit komplexní názor. Součástí bude několik misí z kampaně pro jednoho hráče, ale údajně prý také velké množství vedlejších úkolů, které můžete absolvovat buď s parťáky, které ovládá umělá inteligence, nebo až se třemi kamarády v kooperaci.

V jedné z misí dostanete do rukou mladou superhrdinku Kamalu Khan alias Miss Marvel, která společně s Hulkem infiltruje základnu zloduchů AIM na severozápadě Spojených států, kde končí stopa po umělé inteligenci JARVIS. Podíváme se ale i na zmrzlou tundru Sibiře.

V aktuálním streamu War Table jsme se také dozvěděli, že jedním z prvních hrdinů, kteří do hry přibudou po launchi, bude Clint Barton alias Hawkeye. Dle slov autorů dostaneme příležitost projít si jedny z nejikoničtějších momentů jeho příběhu a Hawkeye sám bude následně dále posouvat narativ neustále se vyvíjejícího světa hry.

zdroj: Crystal Dynamics

Co se beta testu týče, jako první se do něj dostanou ti, kteří si hru předobjednají na PlayStation 4. Tito hráči budou mít exkluzivní přístup k testování od 7. do 9. srpna. Od 14. do 16. srpna se pak do bety budou moci podívat všichni majitelé PlayStationu 4. Ve stejném termínu si ji budou moci vyzkoušet ti, co si hru předobjednali na Xbox One a PC. Od 21. do 23. srpna pak bude beta dostupná všem bez ohledu na platformu či předobjednávky.

Abyste se mohli testování zúčastnit, je zapotřebí mít Square Enix Member účet. Ten můžete získat zde.

Marvel‘s Avengers budou týmovou akční adventurou v dynamicky se vyvíjejícím světě, jehož příběhy můžete absolvovat sami nebo se skupinou kamarádů. Vývojáři slibují dlouhodobou podporu, bezplatný mezigenerační přechod a pravidelné dávky nového obsahu, ať už ve formě nových příběhů, nebo hrdinů a padouchů. Na pulty obchodů dorazí 7. září letošního roku.