Do kostýmu pavoučího dua se ve Spider-Man 2 obléklo přes 10 milionů hráčů

Studio Insomniac má za sebou historii mnoha kvalitních a úspěšných titulů, o které si ostatně můžete přečíst v našem starším článku. Pyšné může být i na svůj dosud poslední vydaný titul. Spider-Man 2 z loňského října už totiž stihl prodat 10 milionů kusů.

Studio se tímto úspěchem podělilo na sociálních sítítch a dodává, že celá třídílná značka (tedy včetně odbočky Spider-Man: Miles Morales) od roku 2018 prodala 50 milionů kopií. Nejnovější pokračování sice nepřineslo revoluční změny, jedná se ale o vydařený mainstreamový blockbuster s dvojicí hratelných hrdinů, skvělým technickým zpracováním a bezchybně zvládnutým dojmem z pohybu mezi mrakodrapy New Yorku.

Insomniac na sklonku minulého roku postihla významná nepříjemnost v podobě úniku citlivých interních informací. Mimo jiné utekly detaily o chystaném projektu Wolverine, ale vyjma interní komunikace se na světlo světa dostaly třeba i plány na příští roky. V nich figuruje hra s Venomem v hlavní roli, další Ratchet & Clank nebo zpracování komiksových X-Men.

Today, we're honored to celebrate an amazing milestone: Marvel's #SpiderMan2PS5 has surpassed 10 million units sold, bringing the game series sales to an astounding 50 million units!



