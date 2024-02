Zachraňte znova New York. Spider-Man 2 dostane New Game+

8. 2. 2024 9:13 | Novinky | autor: Adam Homola

Insomniac Games rozšíří svůj velehit Spider-Man 2 o slibovaný režim New Game+ už za pár týdnů. Aktualizace dorazí do hry 7. března a bude dělat přesně to, co byste od ní mohli očekávat. Tedy nabídne možnost rozjet hru znova s novými možnostmi, vylepšeními a obleky. Kompletní seznam všech novinek tu ale zatím nemáme. Ten chtějí vývojáři zveřejnit až krátce před vydáním.

Tvůrci z Insomniac Games mají s New Game+ do Spider-Mana 2 poměrně značný skluz. Jednak by se dalo, a podle mého i mělo očekávat, že podobně velké AAA hry budou mít NG+ hned při vydání a nebude se na něj čekat. Podle předchozích plánů studia se měl očekávaný režim ve hře objevit ještě do konce loňského roku, ale to se nakonec nestalo. Vývojáři byli nuceni New Game+ odložit, údajně kvůli potřebě režim adekvátně otestovat, což si vyžádalo víc času.

Nicméně na příkladu Spider-Man 2 vidíme, že ani chybějící funkce, které bychom mohli považovat za standardní, nijak nebrání úspěchu. Ze hry se totiž bleskurychle stal ten vůbec nejrychleji prodávaný titul v historii PlayStationu, kdy se za pouhé tři týdny prodalo více než 5 milionů kopií. Dokázali by toho tvůrci prodat víc, kdyby měla hra New Game+ už v základu? Samozřejmě, že ne. Měli bychom i tak u velkých her očekávat věci jako NG+ nebo třeba fotomód už v základu? Samozřejmě, že ano.

U nás v recenzi si Spider-Mana 2 Patrik pochvaloval, a nakonec mu dal osmičku: „Spider-Man 2 se co do inovací na rozdíl od svých protagonistů drží při zemi a sérii jako takovou nikam neposouvá. Stojí na velmi pevných základech, které jen jemně obměňuje, většinou správným směrem, a vypráví příběh, který není moc překvapivý, ale i tak je příjemné si ho prožít. Je to opět skvělá akční adventura, ale příště už by to chtělo opravdu citelnější posun.“