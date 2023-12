New Game+ do Spider-Mana 2 dorazí až příští rok

14. 12. 2023 9:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Spider-Man 2 od Insomniac Games se měl do konce roku dočkat ještě jednoho velkého updatu. To už bohužel neplatí, neboť vývojáři oznámili odklad. Patch, který měl do hry přidat režim New Game+ a skryté titulky, se nestíhá a dorazí až na začátku příštího roku.

Podle oficiálního vyjádření tvůrců na X se na dokončení intenzivně pracuje, ale aby nové funkce dosáhly požadovaných kvalit, je potřeba ještě další testování.

Co všechno dalšího ve velkém updatu bude, zatím nevíme, Insomniac jeho kompletní obsah tají. Tým ale naznačuje, že naslouchal hráčskému feedbacku a že se můžeme těšit na „některé často žádané funkce, včetně možnosti změnit denní dobu, změnit barvu pavučin a v neposlední řadě taky možnost opakovaného hraní misí.“

Spider-Man 2 vyšel v říjnu, u nás hru recenzoval Patrik a dal jí osmičku s tím, že „Spider-Man 2 se co do inovací na rozdíl od svých protagonistů drží při zemi a sérii jako takovou nikam neposouvá. Stojí na velmi pevných základech, které jen jemně obměňuje, většinou správným směrem, a vypráví příběh, který není moc překvapivý, ale i tak je příjemné si ho prožít. Je to opět skvělá akční adventura, ale příště už by to chtělo opravdu citelnější posun.“ Celou recenzi si můžete přečíst zde.

Insomniac vedle zmíněného updatu chystá také neméně očekávaného Wolverina, nicméně teď se kromě vývoje potýká ještě s dalším, velice nepříjemným problémem. Podle včerejších zpráv se studio stalo terčem hackerů, a pokud Insomniac vyděračům nezaplatí 50 bitcoinů, budou se citlivá interní data studia a jeho zaměstnanců prodávat v aukci.