Do Hearthstone se řítí Horda a mód inspirovaný Slay the Spire

22. 2. 2021 10:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V karetní hře Hearthstone začíná rok Rok gryfa – tři fáze slibující nová rozšíření, mini-sety, updaty módu Battlegrounds, nový mód Mercenaries a mnoho dalšího. Během víkendového BlizzConline se nám představila nová edice Forged in the Barrens a zmíněný mód Mercenaries.

Expanze Forged in the Barrens rozšíří Hearthstone o dalších 135 karet a jedno nové klíčové slovo – frenzy (zuřivost). Půjde o mocný efekt, k jehož spuštění dojde tehdy, když daná karta přežije první ránu. Razormane Raider v takovém případě zaútočí svou silou 5 do náhodného nepřítele, Blademaster Samuro zaútočí svou základní jedničkou do všech nepřátel a Druid of the Plains se ze 7/6 s Rushem promění v 6/7 s Tauntem.

Edice Forged in the Barrens je zároveň plná odkazů na Hordu, čemuž ostatně odpovídá i nová schopnost typicky běsnících orků. Navíc dojde ke změně napříč celým Hearthstonem.

zdroj: Blizzard

Objeví se totiž nové roztřídění kouzel podle škol, což se týká jen pár karet nového rozšíření, ale stovek karet z předchozích edic. Školy mají do hry vnést víc synergie mezi kartami a větší hloubku do vaší kolekce. Rozšíření ještě nedostalo datum vydání a více se o něm dozvíte zde.

Blizzard ještě představil nový herní mód Mercenaries, který Hearthstone přidá do slušného zástupu her vycházejících ze Slay the Spire. Mercenaries je totiž roguelite deckbuilding, v němž putujete rozvětveným stromem bojových setkání a snažíte se dostat co nejdál.

zdroj: Blizzard

Pro každý run si zvolíte několik žoldáků, mezi kterými najdete jak staré známé tváře, jakými jsou Sylvanas Windrunner, King Krush či Ragnaros the Firelord, tak nováčky vytvořené specificky pro tento mód.

S nimi budete bojovat v náhodných bitvách a prokousávat se k bossovi, ale existuje i PvP varianta, ve které – stejně jako v sólo variantě – oba hráči plánují své akce a vyhodnocují je naráz, přestože jde stále o tahovku.

Jednotliví „mercové“ získávají v bojích zkušenosti, vylepšují se, odemykají si nové schopnosti a vlastnosti. Mód Mercenaries se bude od ostatních roguelite deckbuildingů lišit tím, že vám po prohře vše zůstane. Žoldáci nepřijdou o své zkušenosti, a budou tedy stále růst a růst, až dosáhnou maximální úrovně, kdy se prý hra změní v něco docela jiného a bude už záležet jenom na vašem skillu, schopnosti jít proti metě a tak podobně.

Ani Mercenaries nedostávají datum vydání, ale stejně jako rozšíření Forged in the Barrens dorazí ještě letos.